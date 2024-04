Gallardo, tras respaldo del PP al reconocimiento del PSOE a "víctimas del franquismo": "Que cada palo aguante su vela"

CASTREJÓN DE LA PEÑA (PALENCIA), 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha señalado, en relación con el respaldo del PP a la Proposición No de Ley (PNL) del PSOE para reconocer la "dignidad" de las "víctimas del franquismo", que no comparte esa visión "frentista de la historia" y no va a condenar "la conversión al catolicismo de Recaredo, la Reconquista ni al Cid Campeador por xenófobo", por lo que ha asegurado "que cada palo aguante su vela".

En estos términos se ha expresado García-Gallardo durante su visita a la localidad palentina de Castrejón de la Peña, donde ha inaugurado la presa del Arroyo de las Cuevas.

Durante la defensa de dicha PNL, Luis Tudanca insistió en que las "víctimas merecen un reconocimiento", ya que, como destacó, "unas víctimas de la guerra tuvieron ese reconocimiento durante décadas y otras fueron escondidas", un punto en el que recordó que en Castilla y León hay, al menos, 680 fosas y 16.000 represaliados.

En este sentido, García-Gallardo ha incidido en que Vox promueve una Ley de Concordia, que lo que quiere es "recuperar el abrazo y la fraternidad" y sin embargo se ve cómo el PSOE desde hace 20 años lo que quiere es "devolver a la sociedad a un clima de crispación como el que se vivió en España en 1936 y en los años precedentes. "Nosotros eso pues no lo compartimos", ha apostillado.

Asimismo, García-Gallardo ha hecho énfasis en que la historia está para aprender y para que la estudien los historiadores, para que el resto de los ciudadanos vean cuáles han sido los aciertos y los errores del pasado y mirar al futuro y eso es lo que hace Vox.