Gallego (UPL) elude el "juego de sillones" y garantiza trabajar por "la autonomía de la región leonesa"

VALLADOLID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La procuradora de UPL en las Cortes de Castilla y León Alicia Gallego ha rechazado una vez más entrar en el "juego de sillones" en el que, a su juicio, están inmersos PP y Vox y ha garantizado trabajar en el Parlamento "por la autonomía de la región leonesa" tras tomar posesión de su escaño en las Cortes, un acto en el que ha rechazado la medalla que la distingue como procuradora al igual que sus otros dos compañeros de partido.

Tras la sesión, Gallego ha subrayado que su principal objetivo para esta legislatura es conseguir que se cumplan todas las inversiones previstas para León tras "más de 20 años" con el fin de que los compromisos "no se queden en palabrería". "Veremos cuánto tarda en configurarse el Gobierno y sobre todo, veremos la iniciativa legislativa que en la anterior legislatura fue inexistente", ha señalado.

"Vamos a seguir reivindicando por las necesidades que tiene nuestra tierra", ha defendido, tras lo que ha considerado que es esencial contar con un Gobierno que empiece a funcionar ante la situación de la vivienda o las carreteras, un punto en el que ha reiterado su mano tendida.

Finalmente, la representante de UPL ha subrayado que su partido, con tres escaños en las Cortes, centra su labor en "trabajar, proponer y colaborar" y ha reiterado su "mano tendida" para sacar adelante inversiones en León.