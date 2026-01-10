Gallego (UPL) no ve viable "bajo ningún concepto" una coalición con PSOE o PP porque no creen en la autonomía leonesa

La secretaria general de UPL, Alicia Gallego, en una imagen de archivo en las Cortes de Castilla y León. - UPL

LEÓN 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UPL y procuradora en las Cortes, Alicia Gallego, no ve viable "bajo ningún concepto" una coalición con el PSOE o el PP de cara a la próxima legislatura porque "ni uno ni otro cree en la autonomía leonesa".

Salvo que las formaciones políticas dieran "un paso adelante" en este sentido, la dirigente leonesista no se plantea este horizonte de cara a las elecciones autonómicas. "Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero lo que está claro es que a nosotros ni unos ni otros nos infunden ningún tipo de confianza", ha recalcado.

"Lo ponen muy difícil", ha reconocido y ha puntualizado que en el caso del PSOE, su candidato a presidir la Junta, Carlos Martínez, "no sabe ni lo que va a gobernar", ya que "no sabe cómo se llama esta comunidad autónoma". "Desconoce totalmente la identidad, la singularidad de los distintos territorios, con lo cual es difícil que pueda entender las peculiaridades y las necesidades de la región leonesa de León, Zamora y Salamanca y con ello sus necesidades y soluciones", ha apostillado.

En cuanto al PP, ha recordado, entre otros asuntos, su postura ante la reivindicación leonesista de convocar un referéndum y llevar a cabo una consulta popular sobre la autonomía leonesa. "Curiosamente nos hemos encontrado una falta de reglamento de una normativa, que es algo básico", ha apuntado.

Por estas cuestiones, ninguna de las dos grandes formaciones políticas generan "ningún tipo de confianza" entre las filas leonesistas.

"Nosotros estamos aquí es para sacar proyectos y buscar soluciones. Apoyar a proyectos concretos que beneficien a la región leonesa, desde luego, pero apoyar a unos o a otros para cogobernar con ellos bajo ningún concepto", ha puntualizado en una entrevista concedida a Europa Press.

"LA FUERZA MÁS VOTADA"

Respecto a sus previsiones sobre los próximos comicios electorales autonómicos, se ha mostrado esperanzada ante los resultados que arrojan las encuestas y por el sentimiento que se percibe en la calle. "Nuestra perspectiva es que somos la fuerza más votada y, sobre todo, con ese interés que tiene la gente de que realmente el proyecto político de la UPL salga adelante para que la voz de los leoneses esté presente para reivindicar políticas de cambio", ha subrayado.

La líder de UPL ha expresado la necesidad de reivindicar políticas de cambio y la importancia de "atender al mundo real" desde una gestión "correcta", algo que "ahora mismo no se hace" y se ha mostrado partidaria de desarrollar políticas "claras" a favor de los ciudadanos.

En cuanto al momento que atraviesa la UPL, sostiene que se encuentra en una etapa positiva, fruto del trabajo "bien hecho" de los compañeros anteriores, tanto desde la dirección del partido como en los distintos cargos en ayuntamientos. Según ha destacado, la formación política ha crecido desde el punto de vista estructural; tiene buenas bases y, al mismo tiempo, se ha consolidado en los órganos en los que tiene capacidad de gestión.

"ESTAMOS EN MUY BUEN MOMENTO"

"Creo que estamos en muy buen momento", ha recalcado y se ha referido a la importancia de tener voz en los ayuntamientos y en la Diputación de León, donde las tres áreas dirigidas por representantes de la UPL son "fuertes" y llegan al mundo rural.

Asimismo, ha señalado que las mociones por la autonomía leonesa, que superan ya las 70, han crecido en gran medida, tanto en ayuntamientos con representación de UPL como a iniciativa de otras formaciones políticas. "Parece que ese mensaje o ese apoyo ciudadano se está consolidando. Nos congratula mucho el hecho de que se venga a normalizar esta necesidad", ha señalado y ha añadido que hay un derecho constitucional detrás de la reivindicación de la autonomía leonesa "y solamente hay una voluntad de querer hacerlo o de no querer hacerlo".