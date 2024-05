Gamarra asegura que "no es buen día para España": "Sánchez ha entregado la igualdad de todos los españoles ante la ley"

BURGOS, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha señalado que Pedro Sánchez ha entregado "la igualdad" de todos los españoles ante la ley después de que se haya aprobado la ley de amnistía.

"No es buen día para España porque han aprobado esa aberrante ley de amnistía", ha apuntado Gamarra quién ha añadido que "los independentistas han acabado con la constitución del 78, una ley de transición que fue el camino de todos los españoles para llegar a la mejor etapa de progreso" de España y que solo beneficia "a Pedro Sánchez" que "por siete votos" entrega "la impunidad" a los políticos que "cometieron delitos" y " eso afecta a todos".

Por ello pidió que la gente acuda "a las urnas a demostrar que una inmensa mayoría rechaza la amnistía" y es "un no" a "la amnistía, a las diferencias,a los privilegios, a la separación de poderes y controlar la justicia".

Además ha criticado "el acto de cobardía" de Pedro Sánchez tras "no firmar la proposición de ley" al tiempo que ha señalado que no la ha firmado porque "no quiere quedar en la historia de la firma de esta ley y es el protagonista de la misma".

"No es convivencia, es conveniencia, son siete votos y es corrupción política" ha indicado Cuca Gamarra quién ha descrito al presidente en tres palabras "mentira, corrupción y amnistía" y durante esta campaña van a buscar "que no se escape ningún voto".

En este mismo sentido también se ha pronunciado el candidato de Castilla y León por el Partido Popular, Raúl de la Hoz, quién ha apuntado que "ha entregado al dignidad del pueblo español por siete votos" haciendo "saltar por los aires" el principio de igualdad "para beneficiar a un prófugo de la justicia" y poder "comprar un poco de tiempo en la Moncloa".