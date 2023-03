Gamarra asegura que Sánchez no puede usar el indulto como herramienta para negociar los apoyos que necesite

SEGOVIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no puede usar los indultos como "herramienta" para negociar los votos que necesita para seguir al frente del Ejecutivo central.

Así lo ha manifestado Gamarra en la capital segoviana, donde ha participado en una reunión en el Comité de Dirección del PP de Segovia.

"El Partido Popular no entiende que la figura del indulto se use como

herramienta política. No puede ser una herramienta para negociar los votos que necesita Pedro Sánchez para continuar como presidente del Gobierno", ha razonado Gamarra, quien ha aseverado que el jefe del Ejecutivo central está cambiando el Código Penal "por votos".