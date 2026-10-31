Ganaderos y agricultores reclaman en Valladolid políticas agrarias "coherentes" para asegurar la soberanía alimentaria

Decenas de personas se manifiestan en Valladolid por los derechos del sector primario. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) se ha manifestado este sábado en el centro de Valladolid, donde decenas de ganaderos y agricultores han alzado la voz por la "seguridad alimentaria", el incremento de los precios con los que temen "perder la soberanía alimentaria" y por unas políticas "coherentes que permitan trabajar".

"Dependemos de terceros países que nos están vendiendo sin miramientos todos los productos que llevan años prohibidos aquí y que contienen sustancias cancerígenas que no se detectan a través de los análisis", ha resumido el representante de Unaspi, Gonzalo Martínez, durante su atención a los medios en la plaza de San Benito, donde se han concentrado uniformados con chalecos reflectantes y con crespón como muestra de respeto a los fallecidos en el accidente ferroviario en Urda (Toledo).

En este sentido, Martínez ha transmitido el "total respeto por los fallecidos en el accidente" y ha afirmado que la manifestación se ha mantenido para homenajearlos.

Sobre los motivos de la concentración, Martínez ha manifestado que el sector alimentario es algo "prioritario" en la sociedad y que los controles de calidad alimentaria a los que se someten son "ridículos" y "van cobrando sus víctimas".

La tractorada ha contado únicamente con una decena de vehículos, entre los que se han visto tractores, un camión y vehículos de ganado, con el objetivo de llevar a cabo un acto "simbólico" por los "altos precios" del combustible.

Bajo el lema 'En defensa del mundo rural', Unaspi ha defendido una PAC "justa" con políticas agrarias que compensen "los bajos precios para poder ofrecer una alimentación sana, saludable y económica a la ciudadanía" y ha achacado a un "ecologismo excesivo y ridículo" la problemática.

Asimismo, Martínez ha instado a que se consulte la experiencia de los agricultores, ganaderos y pescadores para configurar las leyes, ya que "el papel lo aguanta todo, pero el campo o el mar no lo soportan" y, precisamente, por su cercanía a estos medios ha explicado que conocen mejor sus productos.

En la movilización ha estado presente la plataforma por la dignidad de los autónomos 30N, representada por Nuria Díaz, quien ha reivindicado uno de los puntos del manifiesto de su organización, que se refiere al derecho al luto del autónomo y que ha cobrado más sentido tras el accidente ferroviario. "Muchas familias en España hoy no tienen derecho al luto", ha concluido.

La convocatoria también se ha extendido a diferentes lugares de Europa, entre ellos, Francia, Alemania, Portugal y Polonia, así como a otros puntos de España como Zamora, Santander, Zaragoza y Valencia.