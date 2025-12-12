Ganvam insiste en la propuesta de extender ayudas a compra de vehículos a los de ocasión con menos de 3 años

El director general Comercial de Ganvam, Alfonso Nogueiro, junto a representantes de concesionarios multimarca de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general Comercial de Ganvam, Alfonso Nogueiro, ha insistido este viernes en la propuesta dirigida al Gobierno de España de extender las ayudas a la compra de vehículos a los turismos de ocasión con menos de tres años de antigüedad, ya que considera que sería una manera de contribuir a reducir la elevada edad media del parque automovilístico español.

El directivo de la patronal de los concesionarios de vehículos ha atendido a los medios de comunicación en su visita a Gran Feriauto, evento que se desarrolla este fin de semana en la Feria de Valladolid, con más de 800 vehículos de ocasión a la venta.

Nogueiro ha analizado la evolución del mercado de ocasión y ha puesto en valor el papel de este sector en la función "esencial" para "reducir la antigüedad del parque automovilístico".

Por ello, ha incidido en la propuesta de que "al menos los coches de menos de tres años desde su última matriculación deberían incluirse en las ayudas estatales, porque sería una forma eficaz de rejuvenecer un parque que se acerca a los 15 años y que ya es el más envejecido de Europa".

El directivo de Ganvam ha subrayado la incidencia que puede tener en el mercado una medida de apoyo a la compra como ésta o como, por ejemplo, la que explica que puso en marcha el Gobierno francés hace unos años, cuando se posibilitó que el comprador pudiera tener "un coche eléctrico por 150 euros al mes durante siete años y que al pasar los siete años la letra que quedara para seguir pagando fuera inferior a esta cantidad".

Esa "muy valiente" medida, ha aseverado, agotó el crédito dispuesto en apenas un mes de vigencia.

Todo ello, en un entorno de subida de precios en el sector del automóvil, que el director general comercial justifica en el incremento de la tecnología en los vehículos nuevos, con los sistemas avanzados de ayudas a la conducción, conocidos como ADAS en términos generales y que "incrementan ese precio".

Nogueiro ha apuntado que en Castilla y León el mercado de ocasión crece en torno a un 1 por ciento en el último año y ronda las "20.000 unidades", mientras que en términos nacionales el crecimiento es más intenso, cerca de un 5 por ciento y con casi dos millones de vehículos vendidos.

Esto supone, ha precisado, que "por cada vehículo nuevo, que este año también crece para alcanzar cerca de 1.150.000 unidades, se venden prácticamente 1,8 usados".

Para Nogueiro, la feria Gran Feriauto "es una manera de poner en valor a los profesionales del sector", de hacer "accesible" el mercado al reunir 800 coches en el mismo espacio, "todos con la garantía correspondiente y con la seguridad y la confiabilidad que dan los empresarios que se dedican al mundo de la multimarca".

Gran Feriauto ofrece condiciones especiales de financiación, asesoramiento profesional y la posibilidad de comparar en un único espacio distintas alternativas de compra, respondiendo precisamente a las nuevas demandas del mercado reflejadas en el estudio más reciente de Ganvam.

En esta edición participan algunos de los principales concesionarios y grupos de automoción de la provincia y de Castilla y León, como Mercedes-Benz Adarsa Valladolid, Autocyl, Auto Joyca, Autojúcar, Automóviles Iglesias, Auto Royal, BMW-MINI-BYD-Drivelia, Don Motor, Automotor Dursan, DUX Automoción, Automóviles Emilio Galván, Automóviles Gabilondo, Hyundai-Hyupersa, La Flecha Motor, Lexus Valladolid, Más Automoción, Mazda Sanz Motor, Ovidio Automóviles, Raimundo Motor, RV Automóviles y Sibuscas Coche.