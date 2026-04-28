Garcés y Camarero se medirán en segunda vuelta para ser la primera rectora de la historia de la UVA

Los candidatos Carlos Alberola, Carmen Camarero o Pilar Garcés durante la rueda de prensa posterior al escrutinio de datos provisional en las elecciones al Rectorado de la UVA- EUROPA PRESS

VALLADOLID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pilar Garcés y Carmen Camarero han pasado a la segunda vuelta en las elecciones al Rectorado que se han celebrado este martes "sin incidencias significativas" y con un porcentaje de participación total del 21 por ciento en los cuatro distritos de la Universidad de Valladolid (UVA), en la que se medirán por ser la primera rectora en la historia de la institución universitaria.

En concreto y según los datos provisionales que ha dado a conocer en rueda de prensa la presidenta de la Junta Electoral de la UVA, Helena Villarejo, la candidatura más votada ha sido la de Camarero con el 35,56 por ciento; seguida de la de Garcés, con el 34,57 por ciento, y en último lugar la de Carlos Alberola, que ha logrado el 29, 87 por ciento.

Como ninguno de los candidatos ha conseguido la mayoría en esta primera ronda y de conformidad con el artículo 54 de los estatutos de la universidad, se celebrará una segunda vuelta el 14 mayo a la que concurrirán los dos candidatos que más votos han obtenido, mientras que la proclamación definitiva será el próximo 20 de mayo.

Los porcentajes provisionales de participación han sido del 82,30 por ciento en el caso del personal técnico, de gestión y de administración y servicios; el 54,80 por ciento en el caso del personal docente e investigador y el 13 por ciento de los estudiantes.

Esto supone el 21 por ciento de participación total durante este proceso electoral, frente al 20,7 por ciento de las últimas elecciones.

Un total de 27.540 miembros de la comunidad universitaria estaban llamados a participar hoy en los comicios para elegir al rector y a los representantes en el Claustro, máximo órgano de representación de la institución académica.

De estas personas, 3.357 eran profesores e investigadores, 23.000, estudiantes (de ellos, 20318 de grado, 1570 de máster y 1112 de doctorado) y 1.183 son trabajadores del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS): 652 laborales y 531 funcionarios.

Durante la jornada se han desplegado 60 mesas electorales en los cuatro campus (35 en Valladolid y 131 urnas, 9 en Soria y 31 urnas, 8 en Palencia con 26 urnas y 8 en Segovia con 28 urnas) que se abrieron a las 10.00 y se han cerrado a las 19.00 horas.

Por otra parte, también se ha elegido al Claustro de la Universidad de Valladolid, que está compuesto por 300 miembros: 183 profesores, 84 estudiantes (74 de grado, 6 de máster y 4 de doctorado) y 33 trabajadores del PTGAS: 16 funcionarios y 17 laborales, si bien hasta mañana no se ofrecerán resultados del mismo.

La proclamación de resultados definitivos --tanto a la elección a Rector como del Claustro-- está prevista para el día 5 de mayo, una vez concluido el plazo de revisión y, en su caso, de reclamaciones ante la Junta Electoral.

RESULTADO "MUY AJUSTADO"

El primero de los candidatos en tomar la palabra durante la rueda de prensa ha sido Carlos Alberola, quien ha felicitado a las candidatas que pasarán a la segunda vuelta y ha agradecido el trabajo realizado por su equipo.

"Hemos conformado un equipo con amplia experiencia en la gestión y una candidatura bastante sólida, aunque los resultados no han sido los esperados", ha reconocido, para después agradecer a toda la comunidad universitaria por el proceso electoral y la más "cálida enhorabuena" a las candidatas.

Por su parte, Pilar Garcés ha destacado el resultado "muy ajustado para todos" del proceso electoral, lo cual da una idea de que la comunidad universitaria "todavía trata de decidir qué modelo de universidad quiere elegir".

Lo importante, ha señalado, es que ha habido una participación alta, por lo que ha agradecido a todas las personas que participado en su elección, tanto el personal administrativo como docente y los estudiantes. "Ha sido una experiencia muy enriquecedora y poder competir con dos personas que tienen grandes cualidades como han demostrado pone de manifiesto la calidad que hay en la UVA", ha apostillado.

La última en intervenir ha sido la candidata Carmen Camarero, quien ha ensalzado el proceso democrático y universitario que se ha realizado durante la jornada, al tiempo que ha manifestado su intención de que "exista colaboración" y ha tendido la mano para trabajar y colaborar por el futuro de la universidad.

En relación a los resultados, ha agradecido al personal técnico de gestión y servicios y a los estudiantes por el apoyo que han dado a su candidatura y el apoyo que ha recibido desde "casa", la Facultad de Económicas, a la que se ha mostrado "eternamente agradecida".

"También quiero felicitar a mi compañera Pilar, porque ahora juntas creo que vamos a dar este siguiente paso que va a suponer tener la primera mujer rectora en la Universidad de Valladolid", ha concluido.

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