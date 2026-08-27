García acusa a Martínez de "malabarismo político sectario" por acudir al "photocall sanchista" de la apertura de A-11

VALLADOLID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, ha acusado al portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, de "malabarismo político sectario" por acudir al "photocall sanchista" de la inauguración de un tramo de la A-11, que se convirtió en un acto de "propaganda partidista" al que no se invitó al PP.

En la rueda de prensa de portavoces, García ha cuestionado a Martínez por haber "corrido" a "hacerse la foto" con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la mencionada inauguración pese a que a que el titular de la cartera ministerial tiene "abandonadas las infraestructuras" de su competencia en la Comunidad.

Asimismo, la dirigente popular ha criticado que el Ministerio "no invitó" a la Junta de Castilla y León, a la Diputación de Valladolid ni a los alcaldes de los municipios afectados por la infraestructura, y ha afeado al ministro que, pese a no avisar, los llame "desleales" por "no acudir".

García ha tildado el acto de inauguración de la A-11 de "propaganda partidista absolutamente inútil" y ha pedido a Martínez, quien para la 'popular' acudió "en condición de secretario general del PSOE" al "photocall sanchista que se preparó", que "defienda a Castilla y León".

Así, le ha pedido que se atreva a reclamar al Gobierno central el cumplimiento de las inversiones e infraestructuras pendientes en la Comunidad. "Si no lo hace así, lo que está claro es el socialismo que nos espera en esta legislatura en Castilla y León, que es el socialismo de la deslealtad institucional, el de la falsedad, el de la inoperancia, porque una vez más el PSOE de Castilla y León está en la defensa de Sánchez y no está en la defensa de Castilla y León", ha advertido.

UN ACTO "SURREALISTA"

También en relación con la A-11 se ha manifestado el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, en representación del Grupo Mixto en una rueda de prensa en la que ha criticado que la inauguración parcial de 31 kilómetros de la A-11 se presente como el "impulso definitivo" una actuación que llega con "33 años" de demora.

Aunque ha asegurado que su formación celebra cada nuevo kilómetro abierto de la Autovía del Duero, ha rechazado "aplaudir" una apertura incompleta y "con retraso", así como ha calificado de "surrealista" el acto celebrado el lunes, al recordar que PP y PSOE declararon urgente esta infraestructura en 1993.

"Treinta y tres años después abren 31 kilómetros. Ya les vale", ha afirmado, antes de subrayar que el viaducto de Quintanilla de Arriba sigue sin entrar en servicio y que su finalización requerirá, según ha indicado, al menos otros diez meses.

Así, ha censurado que varias generaciones de sorianos continúen esperando la conexión completa entre Soria y Valladolid a través de la A-11, a la que todavía faltan unos 90 kilómetros. Así, ha avisado de que incluso si se cumplen las previsiones, la autovía no estaría concluida hasta 2034 o 2035, "más de 40 años" después del compromiso inicial.

Por ello, ha rechazado que tanto PP como PSOE puedan "ponerse una medalla" por los avances y ha apuntado que el ministro de Transporte debería haber comenzado el acto de inauguración del tramo de la A-11 "pidiendo disculpas", "sobre todo a los familiares de los fallecidos en estos 33 años en esta carretera".