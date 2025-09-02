García destaca los buenos datos anuales del paro frente a una subida por la estacionalidad menor que la media nacional

La consejera de Industria, Comercio y Empleo,, Leticia García, (segunda por la derecha) en la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid. - EUROPA PRESS

Señala como muestra de fortaleza del mercado laboral que es el mes de agosto con más afiliados de toda la historia de Castilla y León

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, Leticia García, ha destacado los buenos datos del paro acumulado durante el año y las cifras interanuales, con 9.000 y 5.000 parados menos, respectivamente, frente a la subida de 657 desempleados en el mes de agosto, algo que ha atribuido a la estacionalidad, al tiempo que ha incidido en que el incremento es menor que la media nacional.

García, durante una visita a la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid, se ha referido así a los datos del paro, que ha subido en 657 personas en agosto en relación al mes anterior, un 0,67 por ciento más, hasta los 98.179 desempleados, lo que supone el séptimo mayor incremento del paro en términos absolutos y el octavo en términos relativos. La subida ha sido menor a la registrada en España (0,91 por ciento) e inferior también a la anotada hace un año cuando aumentó en 973 personas (0,95 por ciento entonces).

La consejera ha recordado que es "habitual" que el paro aumente en el mes de agosto, aunque en la Comunidad lo ha hecho en menor medida que en el conjunto del Estado, y ha apuntado que la característica de la estacionalidad refleja el fin de los contratos en el ámbito del sector servicios, así como los de sustitución en época de vacaciones.

En este sentido, también ha explicado que el paro aumenta también, como habitualmente ocurre, en industria o construcción, sin embargo baja en agricultura o colectivos como personas sin empleo anterior y ha destacado que haya menos desempleados en tres provincias (León, Soria y Valladolid), algo "positivo".

Aunque ese es el "factor principal", ha agregado Leticia García, a esto se suma la situación económica internacional que también supone cierta incertidumbre sobre las empresas e influye en ese incremento del desempleo.

Sin embargo, la consejera ha apuntado que, si se hace una valoración "más precisa y conjunta" del desempleo en la Comunidad, considera que el mercado laboral de Castilla y León "es fuerte" y está resistiendo esas incertidumbres, esta situación, como reflejan "determinados factores que son inequívocos".

Así, ha incidido en que en lo que va de año se han reducido en algo más de 9.000 las personas desempleadas en la Comunidad, lo que supondría una media de 1.100 personas menos en el desempleo al mes. También ha recordado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre, que mantenía dos puntos de diferencia mejor que el conjunto de la media nacional.

CUATRO AÑOS DE DESCENSOS

En términos interanuales, ha añadido la consejera, el descenso es de casi 5.000 personas, lo que supone un 5 por ciento. Además, ha señaldo que se han registrado 52 meses consecutivos de bajada interanual del paro, "más de cuatro años bajando en términos interanuales todos los meses en Castilla y León", algo que se ha observado en todas las provincias, en algunas de ellas de forma "importante" como Salamanca, donde el descenso es del 7 por ciento.

"Si nos referimos a la comparativa en el ciclo histórico, vemos que es el segundo mejor agosto de la serie histórica. Tendríamos que remontarnos a 2007 para hablar en términos similares de desempleo en nuestra comunidad autónoma", ha añadido la consejera.

En la misma línea, ha afirmado que otro dato "fehaciente" que demuestra la fortaleza y resistencia del mecado laboral castellanoleonés es el de la afiliación a la Seguridad Social, que supone 1.000.142 afiliados, con un mes de agosto en el que más personas están trabajando en toda la historia de Castilla y León. "Por lo tanto, un mes de agosto en el que trabajan más personas en nuestra comunidad autónoma", ha añadido.

La titular de Industria, Comercio y Empleo considera que los datos del mercado laboral conocidos en agosto son "positivos" y ha aclarado que son conscientes de las dificultades de los próximos meses, también en el mercado laboral, con las incertidumbres internacionales, los conflictos bélicos, los aranceles, situaciones complicadas en algunos países de la Unión Europea o en España, donde considera que la "presión fiscal" que el Gobierno de España ejerce sobre las empresas y las familias, lo que afecta "directamente al mercado laboral".

De la misma forma, considera que influye negativamente la incertidumbre "constante" respecto a la seguridad en el ámbito jurídico laboral por parte del Ministerio de Trabajo, con más de un año "dando vueltas a la reducción de la jornada laboral".

Así, ha asegurado que el Gobierno de Castilla y León va a "seguir trabajando" por la creación de empleo, por el apoyo a las empresas, por ofrecer "seguridad y estabilidad".

A este respecto, ha señalado el "apoyo directo" a través de subvenciones, cuyo dato "bate récord históricos" también por parte del Instituto de la Competitividad Empresarial. "Vamos a seguir trabajando en políticas activas de empleo y de la mano del Diálogo Social para ofrecer esa estabilidad y que nuestro mercado laboral pueda continuar en esta senda de evolución positiva", ha concluido.