García-Gallardo culpa al PSOE de "instrumentalizar" a Frutos y de usarla para "bajos fines"

VALLADOLID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha culpado al PSOE de "instrumentalizar" a la procuradora Noelia Frutos y de usarla para "bajos fines" como, a su juicio, es una campaña de "acoso y derribo" contra su persona ante una "inexistente" falta de respeto en su intervención en el pasado Pleno sobre personas con discapacidad.

García-Gallardo ha decidido intervenir ante el Pleno de las Cortes después de que se debatiera la Proposición No de Ley (PNL) del PSOE a través de la que se pedía que la Junta reprobara las palabras de García-Gallardo en la pasada sesión parlamentaria al referirse a Frutos cuando señaló: "No le voy a tratar con condescendencia, lo voy a hacer como si fuera una persona como todas las demás y no como hace su equipo".

Así, García-Gallardo ha insistido en que las personas con discapacidad no merecen ser tratadas con condescendencia pero tampoco "quieren ni deben ser instrumentalizadas", algo que, a su juicio, ha hecho el PSOE de forma "burda" con Noelia Frutos.

"Aunque ahora lo finja no quiere que yo le pida perdón, no lo quiere porque le permite seguir siendo instrumentalizada por su partido", ha lamentado el vicepresidente de la Junta, quien ha afeado que Frutos participara en el pasado Pleno de las Cortes con una intervención "escrita" en la que estaba predispuesta "de antemano" para "hacerse la ofendida".

"Algún día debería reflexionar sobre el papel que juega en su formación política y si quiere seguir siendo utilizada para tan bajos fines como esta campaña de acoso y derribo injusta y falsa al gobierno de coalición", ha reflexionado.