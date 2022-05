García-Gallardo reivindica la ley de violencia intrafamiliar e insiste en que hará frente a la Ley del Aborto

VALLADOLID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, ha reivindicado una vez más la necesidad de promover la aprobación

de una ley de violencia intrafamiliar para proteger a todas las víctimas de violencia en el seno de la familia "por igual".

"Todas las víctimas merecen consideración y no hay justificación para primar a unas en perjuicio de otras", ha insistido el vicepresidente de la Junta que ha explicado que con la ley de violencia intrafamiliar se conseguirá que un huérfano de padre tenga las mismas ayudas sociales que

un huérfano de madre. "Es lógico. Es justo. Y así lo vamos a hacer", ha comprometido García-Gallardo en su comparecencia este lunes en la Comisión de Presidencia donde ha detallado su programa de legislatura en el Gobierno de coalición entre PP y Vox.

García-Gallardo ha avanzado que la perspectiva de familia estará presente "en todas las iniciativas, legislativas o gubernativas" de la Junta de Castilla y León a modo de "eje transversal" en todas las políticas públicas, "desde la fiscalidad, hasta las prestaciones sociales, incluidos los criterios sociales de la contratación

pública; promoviendo la conciliación laboral y familiar, entre otras", ha precisado.

En este punto, ha defendido que los poderes públicos se deben limitar a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con

sus propias convicciones.

"Deben limitarse a garantizar ese derecho, en

ningún caso a usurparlo", ha considerado García-Gallardo que ha defendido el pacto de gobierno suscrito entre PP y Vox en Castilla y León porque garantiza un modelo educativo basado en el mérito,

el esfuerzo y la capacidad ya que tiene como reto la excelencia y ser generador de oportunidades "y libre de adoctrinamiento ideológico".

"En particular, no permitiremos que el Gobierno de Sánchez pervierta a los niños de Castilla y León, con una educación sexual que califican de completa, a una edad impropia, como anunciaron la pasada semana", se ha reafirmado en sus críticas a la Ley del Aborto para reiterar: "Haremos frente a ese intento de manipulación política desde la Junta de Castilla y León, como ya he dicho en más de una ocasión".