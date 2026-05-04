García reprocha a Martínez que pida ahora las infraestructuras sanitarias que "bloqueó" al no apoyar los presupuestos

Comité de Dirección del PP de Zamora. - PP

ZAMORA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, ha reprochado al secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, que ahora reclame las infraestructuras que su formación "bloqueó" al no apoyar los presupuestos.

García, en rueda de prensa previa al Comité de Dirección del PP de Zamora, ha incidido en que fue el Partido Socialista el que rechazó dar apoyo a los presupuestos autonómicos que incluían el plan de infraestructuras sanitarias que ahora reclama. "Lo rechazó sin siquiera abrirlos. Y ahora viene a pedir lo que él mismo bloqueó", ha afirmado la portavoz.

"Muchas de las cosas que pide ya están recogidas en el programa del PP, el partido que ganó las elecciones", ha asegurado la portavoz 'popular', quien ha afirmado que "Martínez está perdido, entra en falsedades y ocurrencias de forma constante" y ha agregado que, "cuando alguien no tiene nada que proponer", lo que hace es "soltar ocurrencia tras ocurrencia".

García ha hecho referencia a la huelga de médicos que lleva diez meses activa en Castilla y León, con consecuencias "directas" para los pacientes y ha recordado que se han cancelado alrededor de 5.000 intervenciones quirúrgicas y miles de consultas se han suspendido.

"De esto no habla el señor Martínez. Y es competencia directa del Gobierno de Pedro Sánchez", ha criticado García, quien ha apuntado que el consejero de Sanidad en funciones, Alejandro Vázquez, ya pidió el cese de la ministra de Sanidad. "Lo primero y más sencillo que puede hacer Sánchez es cesar a la ministra. Pero está en pausa. Y el señor Martínez, peor: está en pausa y en modo rebobinar, repitiendo falsedad tras falsedad", ha añadido.

Frente a ello, ha reivindicado que Castilla y León ocupa una de las mejores posiciones en valoración de sus servicios sanitarios gracias al trabajo del Gobierno autonómico.

TRENES A ZAMORA

Además, ha cerrado su intervención con la denuncia de la nueva supresión de frecuencias ferroviarias que afecta a Zamora y al conjunto de Castilla y León, "una discriminación sistemática del Gobierno central" que ha lamentado no merezca "ni una palabra de reproche" por parte del portavoz socialista.

"No le he escuchado reclamar nada al señor Puente ni al señor Sánchez. Le pido que venga a Zamora, que escuche a los zamoranos y que les explique por qué guarda ese silencio", ha concluido la portavoz del Grupo Popular.

En su intervención en el PP de Zamora, Leticia García se ha referido a la ronda de consultas de los grupos parlamentarios que se producirán el miércoles y el jueves para proponer a un candidato a la Presidencia de la Junta.

A este respecto, ha confirmado que su formación propondrá a Alfonso Fernández Mañueco "con plena convicción" porque considera que en el momento político actual se necesitan gobernantes "con altura de miras, con capacidad de gestión y que ofrezcan estabilidad y certidumbre a esta tierra".

"Mañueco es todo eso y más", ha subrayado García, quien ha recordado que el Partido Popular ganó las elecciones del 15 de marzo con un crecimiento de votos, porcentaje y escaños, lo que avala la candidatura de Mañueco como "algo más que una opción política" porque "es una verdadera garantía de crecimiento económico, de empleo y del mantenimiento de los servicios públicos".