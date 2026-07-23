Garray (Soria) recreará el "terror" del cónsul Mancino al recibir de Roma la orden de conquistar de Numancia

Rubén García y María José Jiménez presentan la recreación 'Mancino y la palabra Roto' - EUROPA PRESS

SORIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad soriana de Garray, donde se ubica el yacimiento arqueológico, recreará el "terror" del cónsul Mancino cuando desde Roma le encomiendan conquistar Numancia, una cita que se celebrará a las 20.30 horas del 1 de agosto en la mencionada localdiad.

La alcaldesa de Garray, María José Jiménez, y uno de los representantes de la Asociación Tierraquemada, Rubén García, han presentado la recreación 'Mancino y la palabra Rota', con la que la localidad se convertirá en el escenario de uno de los episodios de las guerras numantinas.

La regidora ha señalado que, como cada verano, el Ayuntamiento de Garray y la Asociación Tierraquemada, van de la mano para difundir la cultura celtibérica, con la colaboración de la Institución Provincial.

Así, ha recordado que en 1999 se creó el Aula Arqueológica de Garray y dos años después se creó la Asociación Tierraquemada, que "trabaja durante todo el año para divulgar el yacimiento de Numancia, con las visitas guiadas, difundir la cultura celtíbera y además crear puestos de trabajo".

La Asociación Tierraquemada cuenta con unos 800 socios de los que cerca de 200 participan de forma más activa, en función de la disponibilidad.

María José Jiménez ha recalcado que esta representación logra poner a Garray en el mapa con 1.500 personas en el graderío de La Hoya de Garray.

Así, ha recordado que los actos arrancarán a partir de las 13:00, con el desfile de las tropas numantinas y romanas, el reto entre el jefe numantino Megara y el general romano Mancino y los espectáculos didácticos que del siglo II a de C.

En cuanto a la recreación que tendrá lugar por la tarde en el graderío, ha recordado que se accede por invitación, que se podrá recoger durante los días 30, 31 y de julio y 1 de agosto en las oficinas de turismo.

EPISODIO

Más de 250 personas entre actores y personal técnico, con más de tres semanas de ensayo, ofrecerán una jornada de recreación en la que disfrutar de un día cien por cien numantino y romano.

Rubén García ha detallado que se trata del tercer episodio de este nuevo formato que cambia por un narrador en vivo, recreado por César que hace de Polibio como hilo conductor y va describiendo lo que va sucediendo "para que el público lo puedo interpretar mejor".

"El episodio cuenta la historia del cónsul Mancino que ya venía bastante asustado porque en Roma ya se conocía a Numancia como el terror de Roma, por lo que cuando se le encomienda conquistar Numancia no estaba muy convencido, por lo que llega bastante asustado", ha señalado García.

La recreación contará lo que le pasa durante el trayecto y también lo que ocurre en Numancia, donde es derrotado y Roma lo devuelve "desnudo" con el fin de deshacerse de él.