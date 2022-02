Garzón invita a utilizar "el boca a boca" para convencer a los votantes dudosos

SEGOVIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha incitado a que se utilice el "boca a boca" en esta recta final de la campaña electoral, que hoy llega a su fin ante la cita con las urnas del domingo, para que "mucha gente decide su voto en el último momento".

Así lo ha expresado en un acto de cierre de campaña de Unidas Podemos en la ciudad de Segovia en donde también ha invitado a hacer "pedagogía de la política" para que todos los ciudadanos tengan la información para poder votar el próximo domingo.

"En este tiempo que queda y en este mundo en el que hay michos partidos, elecciones bastante a menudo, la gente cada vez más decide su voto en los últimos momentos y hay mucha gente que a lo mejor está dudando en estos momentos, dicen las encuestas que entre un 20 y 30 por ciento", ha explicado el ministro.

En esta línea, ha expresado que cada elección "es una oportunidad" para explicar a la gente "de que va la política" y ha incidido en que en la actualidad más personas, "desconectan de la política", lo que ve como "un error" porque si ellos no se dedican a la política lo harán los "poderes salvajes y privados".

"Los que si se van a dedicar, quienes van a tomar esas decisiones son esos poderes salvajes, privados, que se esconden tras las bambalinas del mercado para tomar las decisiones sobre el precio del pan sobre el precio del salario, sobre el precio de la universidad y sobre el precio de la sanidad y eso va a dejar a la mayoría de la población fuera de las capacidades de poder tener las necesidades básicas satisfechas, y de eso va la política", ha enfatizado el ministro.

Al respecto, el ministro de Consumo ha matizado que por todo lo dicho anteriormente cada vez que hay elecciones es "una oportunidad para reflexionar sobre ello" y también una oportunidad para "explicárselo a la gente".

"Se busca que previamente exista esa reflexión, por qué es lo que es lo que va a dar solidez a cualquier proyecto", ha insistido Garzón.

EL MODELO DEL PP ES EL MODELO DE LOS RICOS

Alberto Garzón, por otro lado, ha querido hacer una comparativa de la gestión del PP, que, según él, gira entorno a "los recortes" en los servicios públicos.

"Una de las principales preocupaciones de Castilla y León es la despoblación, ¿cómo se resuelve la despoblación? Se resuelve entre otras cosas con inversión pública en sanidad, teniendo centros de salud, teniendo pediatras, teniendo médicos, teniendo colegios, teniendo infraestructuras, teniendo actividad productiva, teniendo buenas condiciones laborales" ha expresado el ministro, quien ha ha denunciado que el PP "no ofrece nada de eso, sino todo lo contrario".

"El PP lo que ofrece es bajar los impuestos a los mas ricos para que haya menos dinero para pagar el colegio, el centro de salud de los pueblos de interior de Castilla y León, ese es el modelo del PP, el modelo de los ricos", ha aseverado, quien ha explicado que la democracia no es "solo votar cada cuatro años" si no que la democracia es "satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía".

"Si no hay acceso a la sanidad pública, no hay acceso a la educación pública, si no hay acceso a una vivienda digna, si no hay acceso a un empleo público* no hay ni libertad, ni democracia y por eso, para blindar la libertad y para blindar la democracia, necesitamos blindar los servicios públicos", ha zanjado.