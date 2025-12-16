La Gasbi (León) abre la primera consulta multidisciplinar de Oftalmopediatría de CyL

Un paciente revisa la vista en El Bierzo, donde se ha puesto en funcionamiento la primera consulta multidisciplinar de Oftalmopediatría de Castilla y León. - GASBI

PONFERRADA (LEÓN), 16 (EUROPA PRESS)

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha puesto en funcionamiento la primera consulta multidisciplinar de Oftalmopediatría de Castilla y León, en la que se integra la asistencia médica oftalmológica con la colaboración directa de especialistas ópticos optometristas.

Este proyecto, que refuerza la calidad asistencial y la especialización en la atención infantil, pretende mejorar las áreas de prevención y salud ocular pediátrica gracias a la incorporación de nuevas profesiones en el sistema sanitario público por parte de la Consejería de Sanidad.

El servicio se ha organizado mediante un circuito de colaboración entre los pediatras de Atención Primaria, Atención Hospitalaria y Oftalmología, junto con la asistencia de los ópticos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Gasbi.

La doctora Alicia Criado se encargará de la valoración médica del paciente pediátrico y el optometrista le asistirá en la graduación de los defectos de refracción. Con este nuevo modelo se agilizará y optimizará la atención a la población pediátrica, lo que supondrá un aumento de la eficacia en la asistencia y el tratamiento de la patología detectada.

La Gasbi ha destacado que, gracias a esta iniciativa, se sitúa "a la vanguardia" en la atención oftalmológica infantil en la Comunidad y avanza en su compromiso con la innovación y la mejora del área sanitaria.