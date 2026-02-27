Gascón espera lograr representación en las Cortes para ser "caballo de Troya" y construir CyL desde la izquierda

Inicio de campaña en Valladolid de IU-Sumar-Verdes Equo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de IU-Sumar- Verdes Equo, Juan Gascón, ha asegurado que la coalición espera lograr representación en las Cortes "para poder ser el caballo de Troya" dentro del Parlamento autonómico y hacer ver "a las derechas" que hay un proyecto de Comunidad "distinto y que hay una posibilidad de construir Castilla y León de otra manera, desde abajo, desde la izquierda".

Así lo ha asegurado Gascón en declaraciones a los medios con motivo del inicio de campaña electoral, que ha comenzado esta media noche y que concluirá con la cita con las urnas el próximo 15 de marzo.

Gascón, que ha estado acompañado por la número dos, Marina Sáenz, ha asegurado que afronta la campaña "con ilusión" porque ha percibido en los ciudadanos ilusión "porque haya una candidatura para construir una comunidad desde lo común, desde los servicios públicos, desde la sanidad, desde la educación pública" al tiempo que ha defendido la necesidad de conseguir que los jóves puedan desarrollar en Castilla y León "su proyecto de vida a través de la generación de empleo".

Por su parte, Marina Sáenz ha transmitido un "mensaje muy claro" y es que representan el "voto de izquierda útil" porque, según ha precisado, "todas las medidas que han demostrado que la transformación" de España es "posible" han partido "de la izquierda transformadora" que representa IU-Sumar-Verdes Equo.

"Tenemos un proyecto para esta Comunidad que lleva 39 años dormida". ha apuntado Sáenz

