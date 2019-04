Gato, a la espera del juicio por su recurso contra la sanción por no abstenerse en el contrato de su cuñada

Publicado 11/04/2019 15:02:05 CET

El PP considera este litigio una muestra de que el PSOE municipal "se descompone"

VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista de Hacienda y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid, Antonio Gato, ha explicado este jueves que presentó a primeros de marzo un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de Junta de Gobierno que establece la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la resolución que señala que el edil debió abstenerse en la firma del contrato de su cuñada para un trabajo para el Área de Medio Ambiente del Consistorio.

El edil del PSOE ha precisado a Europa Press que ya anunció el recurso el mismo día en que se tomó el acuerdo en Junta de Gobierno y en una comparecencia ante los medios de comunicación junto al alcalde, Óscar Puente. De hecho, ha precisado que lo presentó en los primeros días del pasado mes de marzo.

El litigio, pendiente de juicio, no se ha confirmado hasta este jueves y consiste en un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo para la publicación en el BOP de esta resolución con el fin de reflejar el "defecto formal" del concejal socialista de Hacienda al no abstenerse en la firma.

Antonio Gato recalcó en su día que su actuación "en ningún momento puso en tela de juicio la objetividad e independencia" del Ayuntamiento a la hora de contratar a su familiar, ya que se trataba de un contrato dependiente de otro Área distinta a la que él dirige y que el órgano de selección actuó con "total autonomía". Por ello, y ya que asegura que existe "jurisprudencia abundante" en el Tribunal Supremo sobre ese deber de abstención ya dejó abierta la posibilidad de ejercer los derechos que le amparan "como concejal y ciudadano".

Gato se abstuvo en la toma de la decisión en la Junta de Gobierno y defendió que no se apartó de la firma del contrato porque no "conocía" el deber de abstención y por que él no proponía el nombramiento.

Al tener conocimiento de este recurso, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, Antonio Martínez Bermejo, ha asegurado que el PSOE municipal "se descompone" y ha aventurado que se trata de "la respuesta" de Antonio Gato por que el alcalde y candidato a la Alcaldía no le ha incluido en la lista electoral para las municipales del próximo 26 de mayo.

El edil 'popular' ha censurado que mientras el candidato socialista "está todos los días en los medios y redes sociales por sus exageraciones y mentiras", rechaza "a alguien que ha gestionado áreas tan importantes como hacienda o comercio". Además, ha recordado que ha "fichado" para su lista a "los rechazados por otros partidos como Podemos", en referencia a la todavía portavoz de Sí Se Puede y número cuatro de la lista municipal del PSOE, Charo Chávez.

Según Martínez Bermejo, el PSOE "basa su escaso rédito en la imagen de Óscar Puente", pero considera que ésta está "deteriorada" pues no puede "mostrar ningún logro a los vecinos".

En todo caso, Antonio Gato ha incidido en que su recurso se presentó días antes de la aprobación de la lista del PSOE para las Elecciones Municipales, que se decidió en Asamblea de la agrupación municipal de Valladolid el pasado 6 de marzo.