Gobierno abre convocatoria de 200 millones para mejorar el mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares

BURGOS 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha anunciado una convocatoria de fondos Feder de 200 millones de euros para financiar los proyectos de mejora del nuevo Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares que incluye 28 ICTS que agrupan 64 infraestructuras, distribuidas por 15 comunidades autónomas, además de las dos bases antárticas y la red RedIRIS. .

Así lo ha señalado tras la celebración del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de la Innovación (Cpcti) que se ha llevado a cabo este mediodía en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh).

"Con esta actualización reforzamos la cooperación interterritorial y consolidamos una red científica de Estado que garantiza el acceso a infraestructuras de vanguardia en el territorio", ha subrayado Morant en declaraciones recogidas en un comunicado.

"Va a ser un impulso decisivo para modernizar los equipos, los laboratorios y las plataformas tecnológicas en el territorio. Una gran oportunidad de colaboración interterritorial y una muestra más de compromiso con la ciencia", ha manifestado.

Las ICTS son instalaciones "únicas y excepcionales" en su género. En ellas se desarrollan investigaciones de vanguardia y de máxima calidad, y actúan como centros de transmisión, intercambio y preservación del conocimiento, la transferencia de tecnología y el fomento de la innovación, detalla el Ministerio.

Se distribuyen en áreas estratégicas como las ciencias del mar y medioambientales, las biociencias y la salud, la energía y los materiales, la astronomía, las tecnologías digitales o las ciencias sociales y humanidades.

En total, las ICTS cuentan con casi 2.500 profesionales que desempeñan funciones técnicas, científicas, investigadoras y administrativas.

Entre 2021 y 2024, las ICTS han dado servicio a más de 9.000 proyectos científicos y han mantenido una intensa colaboración con el tejido productivo: 3.300 contratos con empresas, 5.000 publicaciones científicas y miles de actividades de formación y divulgación.

También han permitido más de 17.000 accesos de empresas, universidades o investigadores al uso de las ICTS, como parte de las políticas de acceso abierto con las que se han comprometido durante los últimos años.

COORDINACIÓN INTERTERRITORIAL

Por otro lado, la ministra también ha solicitado a las CCAA la colaboración y cooperación para la coordinación interterritorial del Trío de Eclipses 2026-2028, "un acontecimiento de gran relevancia científica, social y educativa, que va a movilizar a miles de personas y requerirá una coordinación estrecha entre las administraciones públicas".

España será escenario de tres eclipses solares consecutivos: el 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028. Dos de ellos serán totales y uno anular. España será el único país del mundo que podrá observar de forma completa el primero, junto con Islandia y Groenlandia. "Nuestro objetivo es garantizar la seguridad, la movilidad, la divulgación y la protección ambiental durante estos eventos", ha señalado Morant.

Durante la reunión también se ha aprobado la renovación parcial de los miembros del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación (CACTI), un órgano consultivo de alto nivel, esencial para el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de I+D+I.

El Consejo Asesor pasa de 20 a 22 miembros, prorrogando los mandatos de los siete consejeros ya existentes (Laura Olcina Puerto, María Luz Rodríguez Fernández, Luis Sanz Menéndez, Raúl Natividad, Diego Moñux Chércoles, José Miguel Campos Martín y Marc Güell Cargol) y nombrando a los cinco nuevos integrantes (Carlos Balaguer Bernaldo de Quirós, Javier Martínez García, Ana María Díez Pascual, Rocío Arroyo Arranz y Mónica López Fanarraga).

Asimismo, también se ha aprobado el nombramiento de Jordi Camí como presidente del Comité Español de Ética en la Investigación (CEEI) y de Núria Sebastián como vicepresidenta. El CEEI es un órgano colegiado, independiente y consultivo, adscrito al CPCTI, que actúa como garante de la integridad científica y de la ética profesional en la investigación.

Por último, se ha informado sobre la Estrategia Española en Tecnologías Profundas (Deep Tech), una de las iniciativas principales del MICIU para esta legislatura, y se ha presentado la información sobre el estado de negociación del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la Unión Europea en materia de ciencia, innovación y espacio.