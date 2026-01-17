El Gobierno destaca su apuesta por la Educación en CyL con 1.300 millones, "más del doble de lo que hizo Rajoy"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón - PSOE

SALAMANCA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha subrayado la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por la Educación en Castilla y León, donde ha invertido 1.300 millones, "más del doble que en 2018".

Lo ha hecho en el marco de su intervención durante la clausura de la sectorial de educación que se ha celebrado este sábado en la localidad salmantina de Béjar, donde ha estado arropada por el secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

En este marco, la titular del ramo ha destacado que el Ejecutivo central ha puesto la Educación en el centro de su proyecto de país. "Esa es la apuesta y el rumbo que dan resultados al tener un sistema educativo más fuerte, inclusivo y justo que hace siete años", ha aseverado.

En Castilla y León, ha añadido la ministra, el resultado "se mide en datos concretos", un punto en el que ha detallado que con la inversión de 1.300 millones en la Comunidad, se han logrado "más recursos para los centros y más apoyo para el alumnado en la escuela pública".

Tolón ha hecho énfasis, además, en que se ha pasado de 76 a casi 119 millones en becas gracias al Gobierno de España, lo que ha permitido que más de 41.500 estudiantes puedan beneficiarse de ellas.

También ha asegurado que ha habido un gran avance en la educación de cero a tres años, ya que el Gobierno del PSOE ha invertido en Castilla y León más de 43 millones de euros para crear 4.100 plazas públicas gratuitas.

Por último, Tolón también ha destacado que la FP es la "gran apuesta de futuro" y que actualmente hay "49.000 estudiantes matriculados gracias a la transformación que se ha impulsado", además de destacar que en Castilla y León hay cinco centros de excelencia en los sectores estratégicos de futuro.

Por otro lado, en cuanto a las inversiones en Educación, Tolón ha indicado que Castilla y León "merece un proyecto educativo ambicioso y de futuro". "Esa es la convicción que define al socialismo y la mejor inversión que puede hacer un país", ha profundizado.

En cuanto a la candidatura de Carlos Martínez, la ministra ha asegurado que le falta "culminar" su carrera política como alcalde "para ser el de todos los castellanoleoneses".