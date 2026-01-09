El Gobierno destina 5,8 millones para recuperar infraestructuras municipales dañadas por inundaciones en Ávila

ÁVILA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha publicado la resolución para asignar las subvenciones destinadas a la recuperación de daños en infraestructuras municipales y en la red viaria provincial, tras la declaración como 'Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil' de los territorios dañados por las borrascas registradas entre los meses de septiembre de 2024 y marzo de 2025 en distintas zonas de la provincia de Ávila.

El importe asignado ha alcanzado los 5,8 millones, destinados a financiar hasta el 50 por ciento de las obras de recuperación de las infraestructuras municipales que resultaron dañadas, pertenecientes a un total de 72 municipios de la provincia de Ávila, así como a la Diputación Provincial.

Las actuaciones de recuperación han abordado la reparación y restitución de infraestructuras de titularidad municipal, entre las que se encuentran captaciones de agua, caminos, carreteras, puentes, redes de saneamiento, colectores, red viaria y otros equipamientos públicos de carácter esencial.

La asignación más cuantiosa ha correspondido a la institución provincial, que tiene consignados 1,1 millones de euros para la reparación de carreteras de la red viaria provincial.

Asimismo, ayuntamientos como los de Cebreros y Ávila podrán certificar obras por importes superiores a los 400.000 euros, respectivamente.

Desde la Subdelegación de Gobierno han hecho hincapié, a través de un comunicado, en que estas ayudas han sido "especialmente relevantes para los municipios más pequeños, que han tenido que afrontar obras de emergencia que han desbordado su capacidad económica", como han sido San Juan de Gredos o San Martín de la Vega, con cantidades asignadas que superan los 250.000 euros.