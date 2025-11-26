El Gobierno financia la instalación de puntos de recarga para vehículo eléctrico en ocho municipios sorianos

SORIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España financia la instalación y puesta en servicio de ocho puntos de recarga para vehículos eléctricos en otros tantos municipios de la provincia, con un presupuesto de 205.887 euros.

La actuación se ejecutará con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, a través del Programa DUS5000 de proyectos singulares de energía limpia en municipios de reto demográfico.

El contrato que se licita ahora tiene como objetivo desplegar infraestructura de recarga en Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, Garray, Golmayo, Medinaceli, San Esteban de Gormaz, San Pedro Manrique y Vinuesa.

Cada uno de estos municipios dispondrá de un punto de recarga con acometida y suministro independiente, ubicado en espacios vinculados al transporte a la demanda y a zonas de aparcamiento de uso público, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

En concreto, el proyecto prevé la ejecución de puntos de recarga en la avenida de la Constitución, en Arcos de Jalón; en las proximidades de la oficina de Correos; en Berlanga de Duero; en la calle Cementerio de Garray; junto al Ayuntamiento.

También en la carretera de Valladolid de Golmayo; en la calle Conde de Guadalhorce, en Medinaceli; en el entorno del Centro Joven de San Esteban de Gormaz; en la nave municipal de San Pedro Manrique; y en el polígono industrial de Vinuesa.

En todos los casos se incluye la obra necesaria para alimentación eléctrica, protecciones, señalización de las plazas y legalización de las instalaciones.