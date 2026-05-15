El Gobierno financia la reparación de daños en infraestructuras municipales de Covaleda (Soria) - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SORIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El sistema de ayudas que activa el Gobierno de España cuando el Consejo de Ministros declara un territorio como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil (ZAGEPC) ha permitido financiar la reparación de daños en infraestructuras municipales de Covaleda (Soria).

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha visitado en Covaleda varias actuaciones promovidas por el Ayuntamiento para reparar daños en infraestructuras municipales tras distintos episodios de tormentas, inundaciones y fenómenos meteorológicos adversos.

El alcalde del municipio, José Llorente Alonso, ha explicado sobre el terreno el estado de los trabajos y la tramitación de los expedientes de ayuda estatal.

Esta figura permite que los ayuntamientos, diputaciones y otras entidades locales soliciten subvenciones para reparar o restituir infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios públicos dañados por catástrofes naturales.

El primero de los expedientes corresponde a los daños causados por la borrasca Juan. El Consejo de Ministros declaró ZAGEPC los territorios afectados por los episodios registrados entre el 21 de junio de 2023 y el 26 de febrero de 2024, y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática asignó después las subvenciones para las entidades locales beneficiarias.

SEIS PROYECTOS

En el caso de Covaleda, el Boletín Oficial del Estado recoge seis proyectos, que suman un presupuesto de 86.982 euros y una ayuda estatal de 43.491 euros, equivalente al 50 por ciento del coste subvencionable.

El Ayuntamiento de Covaleda ya había informado en pleno de la adjudicación de las obras necesarias para reparar caminos y zonas dañadas por la borrasca Juan en los parajes de Las Cerradas, Liordes y La Paridera, además del barrio de San Matías.

La visita ha permitido comprobar la incidencia de estas actuaciones en la recuperación de infraestructuras municipales de uso cotidiano para los vecinos y para la actividad local.

El segundo expediente corresponde a los fenómenos registrados entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025, declarados también ZAGEPC por acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2025.

En este caso, el BOE publicó el 14 de enero de 2026 la asignación de cuatro proyectos al Ayuntamiento de Covaleda, por un presupuesto total de 91.040 euros y una subvención estatal de 45.520 euros.

El tercer bloque de actuaciones procede del episodio de granizo e inundaciones que afectó a la provincia de Soria los días 11 y 12 de junio de 2025.

La Comisión de Asistencia al Subdelegado informó favorablemente tres proyectos de Covaleda por un importe conjunto de 23.736 euros: la reparación del camino del polígono industrial Cabañares, por 10.234 euros; el camino de San Matías al Cubo, por 7.485 euros; y el bacheo en varias calles, por 6.017 euros.

Estos proyectos siguen pendientes de la resolución definitiva de asignación de las ayudas. Las ayudas estatales para este tipo de daños pueden alcanzar hasta el 50 por ciento del coste de los proyectos subvencionables.

La convocatoria correspondiente a los daños registrados entre el 25 de marzo y el 22 de junio de 2025 se publicó en el BOE el 1 de noviembre de 2025 y se dirige a la recuperación de infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular afectadas por emergencias de protección civil.