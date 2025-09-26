El Gobierno prevé actuar hasta 2030 en 42 subestaciones y reforzar más de 1.000 kilómetros de redes eléctricas en CyL

VALLADOLID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Planificación de electricidad con horizonte 2030 propuesta por el Gobierno central prevé actuar inicialmente en 130 posiciones de las redes de transporte y distribución, en 42 subestaciones y reforzar más de 1.000 kilómetros de red existente para incrementar su capacidad.

Así se ha puesto de manifiesto durante el encuentro que ha mantenido el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se ha reunido con el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y el titular castellanoleonés de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Súarez-Quiñones Fernández, en la ronda de encuentros que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Groizard ha asegurado que la reunión, celebrada en la sede del Ministerio para analizar la planificación eléctrica 2030 para Castilla y León, ha sido "muy fructífera, muy productiva", y en la misma se han podido analizar las prioridades, principales puntos y peticiones de la Junta.

El secretario de Estado ha señalado que se trata de una propuesta "inicial" que saldrá a trámite de audiencia en los próximos días y va a estar accesible para todo el mundo, que en principio plantea actuar en más de 1.000 kilómetros de líneas existentes que se "repotencian, que se mejoran" y que, aprovechando trazados ya existentes en lugar de tirar nuevas líneas, nuevos tendidos eléctricos, actúa sobre más de 40 subestaciones. Asimismo, se actúa sobre más de 100 "posiciones" que, ha aclarado, serían como los "enchufes en el sistema eléctrico".

"Todo ello principalmente, con el principal objetivo de dar respuesta a demandas industriales, tanto demandas industriales de grandes proyectos estratégicos, empresas de referencia a nivel nacional e internacional, llegan a Castilla y León, justamente, buscando esa energía limpia y competitiva", ha afirmado.

Joan Groizard, tras incidir en que Castilla y León es "puntera" en generación de energía renovable y eso atrae proyectos industriales, ha aclarado que es una propuesta que se plantea, que incorpora una serie de mejoras importantes en la red, pero ha insistido en que se seguirá trabajando "conjuntamente" entre las demás administraciones y "escuchando muy bien al territorio" en esta fase que se abre.

A este respecto, ha añadido que precisamente el objetivo de abrir el documento a información pública es que ayuntamientos, diputaciones, empresas, polígonos, entidades puedan alegar, hacer sus propuestas y que toda la información que llega permita al final "terminar con la mejor red eléctrica que dé respuesta a todas las necesidades industriales del territorio".

POSTURAS ALINEADAS

En cuanto a las propuestas de la Junta, el secretario de Estado ha apuntado que los proyectos que ha presentado el Ejecutivo autonómico están ligados a desarrollo de suelo industrial, proyectos industriales relacionados con el hidrógeno renovable, a distintos ejes industriales y también se refieren a electrificación de industria existente así como a actuaciones en zonas de Transición Justa. "Todo ello está muy alineado con el tipo de cosas que hemos estado impulsando desde el Ministerio", ha asegurado.

Además, ha recordado que la prioridad de esta planificación es la industria y se ha congratulado al ver que la Junta también está de acuerdo en ello y están "alineados" en lo que se refiere a grandes principios, pero considera que lo que hay que asegurar es que lo que se acaba recogiendo en esa planificación "es lo que necesita el territorio", por ello ha destacado la importancia del plazo de alegaciones e información pública del texto.

Fuentes del Ministerio del para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la reunión, con la participación de técnicos del Gobierno autonómico, de la Secretaría de Estado de Energía y del operador del Sistema, ambas administraciones han coincidido en la "oportunidad que representa este nuevo ciclo de planificación".

En este sentido, tras el empuje a la integración renovable que ha propiciado la vigente Planificación 2021-2026, la nueva propuesta se orienta a facilitar la conexión de nueva demanda, con el objeto de apoyar la descarbonización de la industria española, consolidar nuevos proyectos con alto impacto social, promover la vertebración territorial y, en definitiva, facilitar la generación de oportunidades de valor ligadas a la transición energética.

Según el Ministerio, las actuaciones comtempladas supondrán un fortalecimiento que permitirá materializar iniciativas industriales estratégicas para la comunidad autónoma y el conjunto del país, especialmente en zonas de Transición Justa.

Así, se prevé habilitar la red para impulsar proyectos de descarbonización industrial, de producción de hidrógeno y nuevos combustibles, de fabricación de equipos relacionados con el proceso de transición ecológica. La electrificación del transporte, destacando el ferrocarril, también tendrá cabida.

La propuesta inicial de planificación también prevé mantener el impulso en la integración de generación renovable -solar y eólica-, así como almacenamiento, incluyendo nuevo bombeo hidroeléctrico.

TRAMITACIÓN

La propuesta inicial de Planificación con horizonte 2030 se ha elaborado siguiendo criterios técnicos en base a las aportaciones presentadas en la fase de propuestas, así como las prioridades del Ejecutivo castellanoleonés.

El documento se someterá a consulta pública tras esta primera ronda de encuentros autonómicos y en paralelo se tramitará su evaluación ambiental estratégica, también abierta a participación.

Una vez recogidas las contribuciones en la fase de consultas públicas, se analizará la viabilidad física, técnica y ambiental del conjunto propuestas presentadas, teniendo en cuenta los principios rectores de la Planificación.

El resultado de este segundo análisis técnico será objeto de informe por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que analiza el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad económica-financiera. Sobre sus conclusiones, se elaborará el documento consolidado y la declaración ambiental estratégica, que se presentarán en el Congreso de los Diputados antes de su aprobación por parte del Consejo de Ministros.

El Ministerio ha recordado que el pasado 12 de septiembre, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, presentó las líneas maestras de la primera propuesta de Planificación, que prevé una inversión superior a los 13.500 millones de euros.

Las aportaciones recibidas en la elaboración de la propuesta evidencian el interés por materializar en España todo tipo de proyectos, gracias a la competitividad de los precios energéticos que proporciona la alta penetración de renovables en el sistema eléctrico.

Desde 2020 se han otorgado derechos de acceso a las redes para proyectos de demanda de energía -industria, vivienda, centros de datos, vehículos eléctricos, etcétera- que suman más de 43 gigavatios (GW), un volumen superior al de la demanda máxima del país, de 38,2 GW en 2024.

Así, tras un análisis detallado de las peticiones de acceso recibidas, la propuesta inicial de planificación del Miteco estima atender demandas por 27,7 GW para proyectos con conexión a la red de transporte; así como habilitar otros 5,3 GW de apoyo a las redes de distribución, cifra que puede redundar en una capacidad mayor en estas redes en función de la configuración en cada caso.