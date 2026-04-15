El Gobierno "reforzará" el personal para afrontar el proceso de regulación de inmigrantes en Valladolid

VALLADOLID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, ha avanzado que se "reforzará" el personal para afrontar el proceso de regulación de inmigrantes aprobada este martes en el Consejo de Ministros y que entra en vigor, de manera telemática, este jueves, 16 de abril.

Canales ha explicado, durante su comparecencia para informar del dispositivo que se desplegará en Villalar con motivo de El Día de Castilla y León, que hay dos vías para que los afectados accedan a esa regularización, una vía telemática que comienza mañana y otra presencial que se pondrá en marcha el lunes.

Un proceso que no recae, ha apuntado, en manos de la Oficina de Extranjería exclusivamente, sino que se podrá hacer a través de la Seguridad Social y en las oficinas de Correos.

"Los inmigrantes que quieran acogerse a esta regulación deberán presentar los documentos y serán empleados de la Seguridad Social los que tramiten todo esto con algunos refuerzos de las oficinas de extranjería", ha finalizado.