González Corral asegura que la Junta responde "con argumentos a los insultos de Óscar Puente"

ZAMORA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, ha asegurado que frente a los "insultos" de Óscar Puente, la Junta responde "con argumentos".

Así ha apuntado que "nadie del ministerio, ni de Renfe ni de ADIF" se ha dirigido al Ejecutivo autonómico por los retrasos en los trenes Avril, que tendrían que estar ya circulando por las vías a Galicia y Asturias y que han sido retrasados "sin fecha". "El ministro Óscar Puente ignora y no contesta a Castilla y León", ha apuntado la consejera en Zamora.

En este sentido, ha añadido que la región acumula una "larga lista de agravios", como la Ruta de la Plata," que no es una realidad", el estudio para el tren Madrid-Burgos, "que no se ha concluido", y la "exclusión" de la región de las bonificaciones de los trenes Avril. Sobre la modificación de horarios y supresión de algunos trenes por las obras en Chamartín, González Corral ha lamentado que no haya habido "diálogo ni aviso previo" por parte del ministerio ni de Renfe.

La consejera ha recordado que existe una mesa de trabajo con Renfe que no se está usando y que las modificaciones, que se han avisado más tarde de lo previsto, "causan un perjuicio a la gente de Castilla y León que trabaja en Madrid y quiere vivir en la comunidad".