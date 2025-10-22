González Corral defiende la PAC "centrada en el agicultor profesional" y pide que la gestión del agua sea prioritaria

SALAMANCA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura de la Junta, María González Corral, ha inaugurado las III Jornadas de Condicionalidad organizadas por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en Salamanca con una defensa de la PAC "centrada en el agricultor profesional, en quien vive del campo" y con la petición de que "la gestión del agua ocupe un lugar prioritario con financiación clara para regadíos y modernización".

González Corral ha subrayado, además, el trabajo desde la Junta, que "con rigor y con visión política" defiende "una agricultura profesional, productiva, sostenible, que combine tradición, innovación y compromiso con nuestro territorio".

Las jornadas, que se desarrollarán desde el 22 al 24 de octubre en el Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca, han contado con la presencia de un centenar de técnicos y responsables de la PAC de todas las comunidades autónomas del país.

La consejera ha reconocido que, tan solo hace unos días, Castilla y León ha comenzado a ingresar "498 millones de euros a 49.000 agricultores y ganaderos de la comunidad en concepto de anticipo de la PAC 2025". "Nos situamos un año más entre las primeras comunidades autónomas de España en efectuar este abono el primer día autorizado por la Comisión Europea. Esto demuestra el compromiso, la capacidad técnica y la eficacia de la Junta en la gestión de las ayudas europeas", se ha felicitado González Corral.

El anticipo representa en torno al 70 por ciento del total de las ayudas directas e incluye, como ha añadido la consejera, "todas las intervenciones, también los ecoregímenes y permite inyectar liquidez inmediata al sector para afrontar, entre otras cosas, la futura nueva campaña de siembra.

Gracias al trabajo de todos los servicios técnicos y al uso de la tecnología propia, más del 90 por ciento de los expedientes se ha incluido ya en este primer pago". En cuanto a las medidas de simplificación de la gestión, Corral ha reconocido que "todas las administraciones" tienen que ayudar "a que el trabajo de los agricultores y ganaderos sea el de sus explotaciones y no el de las relaciones con la administración".

Por su lado, la presidenta del FEGA, Silvia Capdevila Montes, ha reconocido que, ya en 2023, cuando se puso en marcha el nuevo plan estratégico de la PAC, se sabía "que la condicionalidad reforzada iba a ser una de las piezas claves del sistema porque representa el equilibrio entre recibir ayudas y cumplir con unas buenas prácticas agrícolas, medioambientales y sociales".

Estas jornadas, ha subrayado Capdevila, "nacieron precisamente para acompañar ese proceso, para entender mejor cómo aplicar unas normas exigentes, pero por otro lado imprescindibles, y para compartir las soluciones que entre todos vamos construyendo".

Capdevila ha lamentado en su alocución que a la aplicación del nuevo marco de la PAC, "ya de por sí difícil", se sumaron una serie de circunstancias excepcionales e imprevisibles como "la guerra en Ucrania, unas condiciones climáticas extremas que desgraciadamente parece que ya no son algo excepcional, sino que han venido para quedarse, y un escenario social especialmente sensible para el sector agrario que ha visto cómo suben los precios de los inputs y cómo se complica la situación", ha señalado.

Toda esta situación ha derivado, como ha añadido la presidenta, "en sucesivos ajustes de las buenas de las prácticas de las BCAM, como la 5, la 6 y la 7 y la eliminación parcial de la BCAM 8 que afectaba el porcentaje de las superficies no productivas. También se eximió de los controles y penalizaciones por condiciones nacionalidad reforzada a las explotaciones con una superficie agrícola igual o inferior a 10 hectáreas".

Ya en 2025, Capdevila ha reconocido que pueden decir que cuentan "con un marco más estable, fruto de este trabajo conjunto entre el Ministerio, el FEGA, las comunidades autónomas y el propio sector". "Estas jornadas son ante todo un espacio de trabajo compartido. Durante los próximos dos días hablaremos de control y de monitorización, de herramientas digitales como la SgaCim o de la aplicación práctica de las BCAM y de las experiencias que cada comunidad ha vivido sobre el terreno", ha resumido la presidenta del FEGA.