González Corral defiende que seguros agrarios deben ser un "paraguas de protección" y cubrir dañor por mildiu en viñedos

VALLADOLID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, María González Corral, ha reclamado que los seguros agrarios incluyan la cobertura de los daños ocasionados por el mildiu, una enfermedad fúngica que afecta de manera significativa a los viñedos de la Comunidad, especialmente en denominaciones de origen que no estaban habituadas a enfrentarse a esta patología como la de Rueda.

Por ello, la consejera ha defendido que el seguro agrario debe ofrecer un "verdadero paraguas" de protección frente a todas las enfermedades, plagas o fenómenos meteorológicos adversos que puedan dañar los cultivos. "Defendemos el seguro agrario y, por tanto, el seguro agrario debe dar ese paraguas", ha insistido González Corral, quien ha trasladado esta reivindicación al ministro Luis Planas en la última Conferencia sectorial celebrada este lunes.

González Corral ha recordado que, en la actualidad, el mildiu no está cubierto por el seguro agrario en la zona norte de España al considerarse una enfermedad endémica, una situación que considera inaceptable. "Esto no lo podemos consentir, esto no lo podemos tolerar, no es algo a lo que estemos habituados en muchas zonas de Castilla y León, en muchas denominaciones de origen", ha afirmado.

En cuanto a la plaga, González Corral ha explicado que la Junta lleva semanas de control sobre la evolución del mildiu desde que aparecieron los primeros avisos en los meses de abril y mayo. "Nos encontramos con una enfermedad que ha dañado a denominaciones de origen que hasta ahora no estaban habituadas a enfrentarse a esta nueva enfermedad", ha señalado la consejera, quien ha detallado que la Consejería trabaja en distintas líneas para hacer frente a la situación.