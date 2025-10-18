La Junta recibe la distinción 'Lenteja de Oro' y destaca su compromiso con el sector de las legumbres

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha recibido este sábado en Mayorga (Valladolid) la distinción 'Lenteja de Oro', otorgada por el Consejo Regulador de la IGP Lenteja de Tierra de Campos - JCYL

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha recibido este sábado en Mayorga (Valladolid) la distinción 'Lenteja de Oro', otorgada por el Consejo Regulador de la IGP Lenteja de Tierra de Campos, y ha destacado el compromiso de la Junta con el sector de las legumbres de calidad y el desarrollo rural.

Se trata de un reconocimiento que se ha otorgado a la Administración autonómico por el apoyo dado para el crecimiento y difusión de esta legumbre de calidad durante un acto que se ha celebrado en el Museo del Pan con motivo de la XIII Feria del Pan y de la Lenteja de Tierra de Campos.

Durante su intervención, González Corral ha destacado que este galardón representa el esfuerzo de todo el equipo de la Consejería y el compromiso diario con quienes trabajan en el campo, al tiempo que ha recordado que la Lenteja de Tierra de Campos "es un ejemplo de recuperación y éxito colectivo".

Precisamente, ha explicado que en 1998 el cultivo se encontraba al borde de la desaparición y hoy es una de las legumbres "más reconocidas de España", con 2.600 hectáreas de cultivo en Valladolid, León, Palencia y Zamora, una producción de 810 toneladas y una facturación superior a 2,3 millones.

González Corral ha hecho énfasis en el respaldo del Gobierno autonómico al Consejo Regulador para consolidar el crecimiento de la IGP y reforzar su presencia en los mercados.

En concreto, ha detallado como ejemplo las subvenciones directas para tareas de control y promoción, que superarán los 70.000 euros hasta 2027, el apoyo técnico en proyectos de investigación, o la promoción comercial a través de la participación gratuita en ferias nacionales bajo el paraguas de Tierra de Sabor.

CONCURSO DESTAPA LAS LEGUMBRES

Además, ha explicado que próximamente se presentará la tercera edición del concurso 'Destapa las Legumbres' en el que cocineros de toda España compiten por elaborar la mejor tapa a partir de las legumbres de calidad de Castilla y León.

En la misma línea de promoción, ha destacado que Tierra de Sabor ha dado un paso adelante en su proyección nacional e internacional como patrocinador oficial de la Federación Española de Fútbol, lo que permitirá llevar los productos de la Comunidad a "todos los rincones de España".

Finalmente, la consejera ha mostrado el compromiso del Ejecutivo autonómico de acompañar a la IGP en su objetivo de alcanzar las 10.000 hectáreas de cultivo a medio plazo, al considerar que "cada nueva hectárea de lenteja de Tierra de Campos representa más actividad económica, más empleo y más vida en el medio rural".