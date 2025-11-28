González Gago pone en valor el 012 Rural como herramienta clave para mejorar atención administrativa en el medio rural

El Grupo Tribuna ha celebrado en Ávila un foro para abordar el 012 Rural en Castilla y León - EUROPA PRESS

ÁVILA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, ha puesto en valor el servicio 012 Rural como herramienta clave para mejorar la relación de los vecinos del medio rural con la administración regional y agilizar sus consultas en municipios donde la atención presencial es limitada.

En el marco de un acto organizado por el Grupo Tribuna este viernes en Ávila, el responsable autonómico ha destacado que esta extensión del servicio permite informar de los servicios que ofrece la Junta y solucionar también los problemas que los ciudadanos puedan tener con mayor rapidez y accesibilidad.

González Gago ha subrayado que la iniciativa es especialmente útil en el ámbito local, donde hay elementos que condicionan el deber de prestar información administrativa por límites a nivel de personal, límites de espacio, límites de tiempo, y ha recordado que en muchos municipios la sede municipal no siempre está abierta y que, en ocasiones, la única persona, el único funcionario que tiene ese ayuntamiento es el habilitado nacional y va dos veces a la semana o tres, lo que impide esa atención inmediata que desea el ciudadano.

El consejero ha puesto en valor el papel pionero de Ávila en este servicio, al recordar que fue en Ávila la primera provincia donde se suscribió esta extensión del teléfono 012 Rural allá por enero de 2024 con 60 municipios de la provincia.

Actualmente, ha detallado, en el conjunto de Castilla y León este servicio a los municipios se llega a extender a más de 450, al tiempo que ha recordado que este servicio nació para informar de los servicios que ofrece la Administración autonómica y que, con el tiempo, ha incorporado la ayuda a la gestión telemática.

En un contexto en el que muchos ciudadanos deben hacer sus trámites por ordenador o móvil, ha resaltado que puede haber personas que no manejan bien estos dispositivos nuevos electrónicos y requieran una ayuda inmediata, un obstáculo que el 012 de información va a solventar.

El consejero ha incidido en que trasladar este servicio al ámbito local supone una ventaja para los ayuntamientos porque es gratuito y porque permite ofrecer información sin desplazamientos innecesarios.

Además, ha destacado su amplio horario, todos los días de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y los sábados de 9 a 2, y ha recordado que incluso si la consulta se deja fuera de ese horario, el primer día hábil siguiente el propio servicio 012 llamará al ciudadano y le explicará aquella consulta que haya dejado grabada.

El servicio está atendido por más de 80 personas que prestan este servicio", de las cuales 22 específicamente están dedicados también al apoyo tecnológico, además de contar con traducción simultánea en más de 80 idiomas.

González Gago ha enmarcado esta herramienta dentro de la colaboración técnica y económica de la Junta con las entidades locales, citando ejemplos como la bolsa de secretarios interinos. Además, ha subrayado que la valoración ciudadana del servicio es muy alta, ya que supera de media el 9,5 sobre 10.