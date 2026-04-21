"Gran expectación" en Vallsur ante la apertura de la primera tienda de Normal en Castilla y León

Clientes a la espera de la apertura de la nueva tienda en Vallsur. - VALLSUR

VALLADOLID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva tienda de Normal en Vallsur ha abierto hoy sus puertas con una "gran acogida" por parte del público, al registrar una "elevada afluencia de visitantes" desde primera hora de la mañana en el estreno de la primera tienda de la cadena danesa en Castilla y León.

Decenas de clientes se han acercado hasta el establecimiento durante toda la jornada para descubrir el nuevo espacio. Ubicado en la planta baja y con casi 500 metros cuadrados, Normal acerca a la región un modelo de compra diferente basado en productos del día a día, marcas conocidas y precios bajos, detalla el centro comercial a través de un comunicado.

El espacio de Normal en Vallsur está diseñado para "fomentar el recorrido y el descubrimiento, con un formato que invita a los clientes a explorar sus pasillos y encontrar nuevos productos en cada visita".

La tienda cuenta con más de 4.000 referencias de categorías como maquillaje, cuidado de la piel y el cabello, artículos para el hogar, papelería, snacks, bebidas y un amplio surtido de básicos. En su surtido conviven marcas reconocidas internacionalmente como L'Oréal, Gillette o Kinder, junto a otras exclusivas de la cadena como Pure&Care, Ivy Aïa o The Hair Project.

Además, las acciones especiales organizadas con motivo de la apertura, como el reparto de bolsas regalo para los primeros visitantes o una ruleta de premios, han contribuido a crear un ambiente festivo durante toda la jornada, añade la información.

"La apertura de Normal ha generado mucha expectación en Valladolid al tratarse de la primera tienda que la cadena abre en nuestra región. La jornada de apertura ha sido todo un éxito y estamos muy satisfechos con la acogida recibida", afirma la gerente de Vallsur, Carolina Castro.

Con esta nueva apertura, Normal alcanza las 45 tiendas en España, y ya suma más de 950 establecimientos repartidos por países como Dinamarca, Noruega, Suecia, Países Bajos, Francia, Finlandia, Portugal, Italia, Irlanda y Austria.