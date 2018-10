'La Grande Chapelle' estrena este sábado en el MNE la motetes inéditos del sevillano del siglo XVI Cristóbal de Morales

Publicado 27/09/2018 18:14:49 CET

VALLADOLID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

'La Grande Chapelle' estrenará este sábado, 29 de septiembre, en el Museo Nacional de Escultura, con sede en Valladolid, su trabajo de recuperación de motetes inéditos del sevillano del siglo XVI Cristóbal de Morales.

El concierto tendrá lugar en la capilla del museo a partir de las 20.30 horas, con entradas a la venta en la Asociación de Amigos del Museo al precio de diez euros, según ha informado la organización a través de un comunicado remitido a Europa Press.

El recital se relaciona con la exposición temporal 'La invención del cuerpo' que se exhibe en el Palacio de Villena, uno de los tres edificios que componen el recinto museístico, pues como destacan sus promotores, el cuerpo humano "tiene también en el arte de la música vocal un indudable protagonismo".

"En la técnica del canto, el cuerpo se vuelve un instrumento musical, el intérprete debe armonizar el funcionamiento de sus pulmones, su garganta, su respiración o sus cuerdas vocales, produciendo un efecto casi milagroso", añaden, al tiempo que recuerdan que en el Renacimiento, polifonías como las de Morales, en las que múltiples voces suenan a la vez con ritmos diversos, eran "un alarde de ese virtuosismo melodioso de la voz humana".

La recuperación de esta serie de motetes inéditos sirve a 'La Grande Chapelle' para rendir su homenaje a uno de los compositores más célebres de su tiempo, tenor de la capilla del papa Paulo III, cuyas composiciones se cantaban en las iglesias y catedrales más importantes de España y América hasta finales de la Edad Moderna, además de gozar de un extraordinario prestigio entre teóricos e historiadores.

'La Grande Chapelle' es una formación internacional de música antigua con vocación europea. Toma su nombre de la célebre capilla musical de la Casa de Borgoña. Como en su época, está formada por avezados intérpretes procedentes de diferentes países europeos.

El grupo propone una nueva lectura de las grandes obras vocales españolas de los siglos XVI a XVIII, con especial predilección por la producción policoral del Barroco.

Al mismo tiempo, y para contribuir a la acuciante labor de recuperación del repertorio musical hispano, estimula la investigación, el estreno de repertorio desconocido, la grabación discográfica e incluso la edición de obras según la metodología científica más contrastada.

TRABAJOS

Entre los encargos de recuperación musical realizados por La Grande Chapelle destacan el Oficio de difuntos en la Catedral de México (ca. 1700), la música litúrgica de Domenico Scarlatti, la zarzuela Briseida de Antonio Rodríguez de Hita o el auto sacramental La Paz Universal ó El Lirio y la Azucena de Calderón de la Barca.

Su director, el español Albert Recasens, formado en los conservatorios de Brujas y de Gante y doctor en Musicología por la Universidad de Lovaina, combina la práctica musical y la investigación musicológica, convencido de que es necesario realizar un esfuerzo interdisciplinar y un compromiso total para divulgar el patrimonio musical olvidado.

En 2005, inició un ambicioso proyecto de recuperación del patrimonio musical español con la fundación del conjunto 'La Grande Chapelle' y el sello discográfico Lauda, que culminan todo un proceso de recuperación, desde la investigación científica de excelencia hasta la interpretación musical.

Los discos de 'La Grande Chapelle'/Lauda han obtenido galardones y premios nacionales e internacionales de reconocido prestigio en el mundo de la música antigua, tales como dos 'Orphées d'Or' (Academia del Disco Lírico de París, en 2007 y 2009), 'Sello del año' de los 'Prelude Classical Music Awards 2007' (Países Bajos), '5 de Diapason', CD Excepcional de Scherzo, 'Choc de Classica', 'Editor & Choice of Gramophone', o '4 stars of the BBC Magazine'.

Su CD sobre 'La fiesta de Pascua en Piazza Navona' fue galardonado con el 'Preis der deutschen Schallplattenkritik' (PdSK), el Premio de la Crítica Discográfica Alemana, en la categoría de Música Antigua (Bestenliste 4-2012) y el 'Critic & Choice', de la revista británica Gramophone.

En 2010, recibió el I Premio FestClásica (Asociación Española de Festivales de Música Clásica), por su contribución a la interpretación y recuperación de música inédita española.