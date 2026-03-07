Una granizada provoca varias colisiones y accidentes en la A-601 en Cuéllar (Segovia) con varios heridos

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

CUÉLLAR (SEGOVIA), 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una granizada ha provocado varias colisiones y accidentes de tráfico en la carretera A-601 a la altura de Cuéllar (Segovia) en las que se han registrado al menos tres heridos, dos de ellos de corta edad, aunque en principio leves, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El aviso al 112 se ha producido a las 17.24 horas, cuando numerosas llamadas han indicado que, debido a una granizada, se han producido varias colisiones y accidentes a la altura del kilómetro 55 de la A-601, en Cuéllar (Segovia).

Al parecer, un vehículo se había salido de la vía y volcado en ese punto kilométrico sentido Valladolid y tres personas, una mujer de 34 años y dos menores de uno y tres años habían resultado heridos, en principio leves.

En el otro sentido, en sentido Segovia, también se informaba de varias colisiones múltiples e indicaban que había unos siete u ocho vehículos implicados y podría haber algún herido leve.

Ante los avisos, se ha informado a la Guardia Civil, a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil, dos ambulancias soporte vital básico y un equipo médico de Cuéllar y a los bomberos de Segovia.