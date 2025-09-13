Greenpeace despliega una pancarta gigante en León para reclamar políticas eficaces de prevención frente a los incendios

Greenpeace despliega una pancarta gigante para reclamar que 2025 sea un punto de inflexión ante los grandes incendios forestales - GREENPEACE

Con el lema 'Cero prevención + crisis climática = destrucción', la organización reclama que las zonas afectadas no caigan en el olvido

Greenpeace se ha trasladado a la localidad leonesa de Palacios de Jamuz, pueblo que ha resultado afectado por las llamas tras la oleada de incendios de este verano, para desplegar una pancarta de más de un kilómetro cuadrado con el lema 'Cero prevención + crisis climática = destrucción', con la que la organización reclama la necesidad de que las zonas afectadas no caigan en el olvido y que 2025 marque un "verdadero punto de inflexión" en la puesta en marcha de políticas eficaces de prevención frente a incendios de alta intensidad.

La acción se ha llevado a cabo en una de las zonas más castigadas por el incendio de Molezuelas de la Carballeda, el más grande de 2025, que comenzó en el municipio zamorano y pasó a otros de León, como Palacios o Nogarejas, según ha detallado la organización a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Precisamente, el pueblo de Palacios de Jamuz forma parte de la comarca del Bierzo, muy cerca de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, que también ha sido afectada por el fuego.

La portavoz de Greenpeace, Mónica Parrilla de Diego, ha explicado que esta es una de las zonas más devastadas a nivel humano, ambiental y social. "Desde aquí mostramos nuestro respeto máximo. Un mes más tarde de la tragedia queremos que las zonas afectadas no caigan en el olvido. Hoy hay una concentración en Zamora, mañana la manifestación convocada en Galicia, y otras muchas que ya ha habido y vendrán", ha expresado.

Por ello, ha animado a la población a que se movilice para pedir a las administraciones que esto no vuelva a ocurrir, puesto que los recientes incendios han afectado a casi 400.000 hectáreas y más de 160.000 hectáreas de espacios naturales protegidos; ocho personas han fallecido y más de 35.000 han sido evacuadas.

El fuego ha provocado la pérdida de patrimonio natural y cultural, afecciones a la fauna (incluidas especies emblemáticas como oso pardo, desmán ibérico, urogallo, lobo, etc.), además de cortes de carreteras y daños en vías ferroviarias e infraestructuras.

INCENDIOS MÁS VIRULENTOS

A este respecto, la organización ha señalado que la ciencia insiste en que el cambio climático explica el agravamiento de los incendios forestales hacia episodios de máxima intensidad.

El último informe del World Weather Attribution (WWA) concluye que las condiciones meteorológicas extremas --calor, sequía y viento-- que alimentaron los incendios fueron 40 veces más probables por el efecto del cambio climático, y hasta un 30 por ciento más intensas.

A ello se suman la falta de actividades agro-forestales en amplios territorios debido al abandono del medio rural, lo que contribuye a generar paisajes más vulnerables a los incendios de alta intensidad, que hacen más difícil la recuperación de los ecosistemas, así como la pervivencia del uso del fuego, con una alta intencionalidad en el origen de los incendios forestales.

SOLUCIONES Y RETOS INAPLAZABLES

En este contexto, la organización ha señalado que el Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza --que debe presentarse en agosto de 2026-- representa una "oportunidad histórica" para revertir la degradación de los ecosistemas forestales, en línea con los objetivos de la Unión Europea: recuperar el 20 por ciento de los ecosistemas terrestres para 20230 y alcanzar la restauración total en 2050.

Hay que recordar que el 73 por ciento de los hábitats de interés comunitario en España se encuentran en un estado de conservación desfavorable, por lo que la restauración de espacios degradados por el fuego es "clave".

"No hay tiempo que perder, las soluciones están sobre la mesa: es urgente apostar por la prevención, el fortalecimiento de la gestión del territorio y la adopción de políticas contundentes contra la crisis climática para evitar que se repita esta tragedia", ha concluido la portavoz.