El Grupo de Acción Local 'Campos y Torozos' firma 14 nuevos contratos Leader que movilizan más de 1,5 millones

Foto de familia tras la firmad e 14 nuevos contratos Leader por el Grupo de Acción Local 'Campos y Torozos'. - GAL 'CAMPOS Y TOROZOS'

MEDINA DE RIOSECO (VALLADOLID), 25 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Acción Local (GAL) 'Campos y Torozos', gestionado por la Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos, ha formalizado la firma de 14 nuevos contratos de ayuda Leader por importe de más de 600.000 euros.

La firma de estos contratos, enmarcada en la intervención 7119 Leader del Plan Estratégico de la PAC de España (2023-2027), ha logrado movilizar una inversión total de 1.579.198,56 euros en la comarca a través de una ayuda total de 602.666,26 euros repartidos en 528.426,19 para iniciativas productivas y 74.240,07 euros para no productivas, han informado a Europa Press fuentes del Grupo de Acción Local.

"Esta importante inyección de capital se traduce directamente en la dinamización del mercado laboral, con la estimación de la generación de 8,56 nuevos empleos y el mantenimiento de 21,27 puestos de trabajo ya existentes en 'Campos y Torozos'", ha señalado la entidad.

El GAL 'Campos y Torozos' ha incidido en que el impacto territorial de estas ayudas es "clave", ya que fortalecen el tejido socioeconómico local, diversifican la actividad productiva y aseguran que los pueblos sigan siendo lugares "vivos y dinámicos en los que merece la pena vivir, invertir y emprender".

El presidente del GAL 'Campos y Torozos', David Esteban Rodríguez, ha agradecido a los promotores su implicación y resaltando la función del Grupo como motor de cohesión territorial. "El GAL es un elemento vertebrador que impulsa el desarrollo socioeconómico de nuestros municipios", ha señalado.

Además, Esteban ha subrayado también la importancia de las asociaciones locales, que llevan a cabo una labor que "aporta un valor social fundamental, reforzando la vida comunitaria y cultural de los pueblos".

Por su parte, la directora general de la Industria y Cadena Agroalimentaria de la Junta de Castilla y León, Cristina Frías Rivera, ha incidido en el respaldo institucional y la relevancia del programa LEADER. "Los Grupos de Acción Local desempeñan un papel esencial en la dinamización del medio rural, adaptando las estrategias de desarrollo local a las necesidades de cada territorio", ha asegurado.

IMPULSO ECONÓMICO

Finalmente, el gerente del GAL, Javier Paniagua Gutiérrez ha asegurado que la combinación de proyectos productivos y no productivos es su fortaleza porque les permite impulsar la economía y, al mismo tiempo, "reforzar la cohesión social, la cultura y el patrimonio".

"Uno de nuestros objetivos es convertir ideas en realidades, y hoy podemos mostrar 14 ejemplos muy claros de ello, que generan oportunidades y dinamizan nuestro territorio", ha agregado.

En este acto se han firmado los contratos de ayuda de diez proyectos productivos correspondientes a Agrofuturo S.C, en Valdenebro de los Valles, para la creación de una empresa de servicios agrícolas; Urbón S.L, en Medina de Rioseco, para la ampliación de un taller de reparación y venta de maquinaria agrícola; Cereales y Abonos González Quiroga S.L, en la misma localidad, para ampliar su empresa de servicios agrícolas; y Grupo Arvum V S.L, también en Medina de Rioseco, para la ampliación de un bar especial.

De la misma forma, se ha rubricado los correspondientes a Grupo Puerta Grande JCCA S.L, en Villabrágima, con dos actuaciones destinadas a ampliar su despacho de productos cárnicos y su industria cárnica; Dualia Producción & Comunicación S.L, en Medina de Rioseco, para la diversificación de su actividad en el sector audiovisual; Agroservicios Ceci S.L, en Villabrágima, para la creación de una empresa de servicios agrícolas; Agroservicios Calonge S.L, en Medina de Rioseco, también para la creación de una empresa de servicios agrícolas; y Pistachos Mis Raíces S.L, en Villardefrades, para la puesta en marcha de una procesadora de pistachos.

Asimismo, se han firmado cuatro proyectos no productivos impulsados por asociaciones del territorio: la Asociación Cultural 'Cristo de la Vega', de Tordehumos, que desarrollará un punto de encuentro asociativo orientado a la digitalización y el acceso a nuevas tecnologías; la Asociación 'Los Cantarillones', de Morales de Campos, que llevará a cabo la restauración paisajística del entorno natural del Caño Viejo; y la Asociación de Aperos de Ayer, de La Santa Espina, que ha presentado dos proyectos dedicados al estudio de saberes y sabores gastronómicos ancestrales y al análisis de variedades de cultivos tradicionales de 'Campos y Torozos'.

La ayuda pública concedida a los 14 proyectos procede en un 53 por ciento de la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), un 32,93 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y un 14,07 por ciento del Ministerio de Agricultura.