Grupo Lince y el comité de empresa alcanzan un acuerdo para la firma del nuevo convenio colectivo para 2025-2028

VALLADOLID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Lince ha informado de que, tras un proceso de negociación "intenso y responsable" que comenzó en 2024, se ha alcanzado un acuerdo con el comité de empresa que "permite cerrar" el nuevo convenio colectivo para el periodo 2025-2028.

Este acuerdo ha sido posible a través del "esfuerzo conjunto y al diálogo" mantenido entre todas las partes, ha destacado el grupo en un comunicado recogido por Europa Press.

La empresa también ha subrayado que, en base al acuerdo firmado el año pasado se han introducido mejoras adicionales, tanto en materia salarial como en derechos sociales y conciliación, que "refuerzan el liderazgo" del grupo como "empleador de referencia" para las personas con discapacidad.

De hecho, la empresa ha resaltado que el nuevo convenio colectivo mantiene una "mejora sustancial" respecto al convenio nacional de Centros Especiales de Empleo y "refuerza el compromiso" del grupo con el empleo inclusivo, estable y de calidad.

"Queremos agradecer a todas las personas que forman parte de Grupo Lince su implicación, su responsabilidad y su compromiso durante este proceso", ha añadido la empresa en el comunicado.

PREACUERDO

Por su parte, CCOO Castilla y León ha informado de que el resultado de las asambleas de Lince sobre el preacuerdo alcanzado con la dirección ha sido de 175 a favor y 3 en contra.

Las asambleas estaban previstas este viernes por la mañana a las 10.00 y por la tarde a las 18.00.