Grupo Lince muestra su voluntad de negociar el convenio y asegura que se han ofrecido mejoras sustanciales

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo Lince ha asegurado que siempre ha tenido y "tiene" voluntad de negociar el convenio colectivo en un proceso que se inició en febrero de este año y ha afirmado que ha ofrecido mejoras "sustanciales".

La empresa, en un comunicado recogido por Europa Press, se ha expresado así ante lo que considera "graves acusaciones y falta de rigor" que han manifestado los representantes de los trabajadores.

En este marco, ha puesto como ejemplo de su voluntad negociadora el acuerdo parcial de tablas salariales para 2025-2028 firmado el 24 de abril de 2024, con anterioridad a la finalización del convenio anterior y que ahora asegura que la representación sindical no da por válido.

Además, ha aclarado que ningún trabajador cobra por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente cada año de acuerdo a la normativa vigente en cada momento.

En esta línea, ha insistido en que "ha continuado y continuará negociando" el resto de contenido del nuevo convenio, proceso que se inició el 28 de febrero de 2025, "sin que haya existido nunca por su parte voluntad de romper las negociaciones", en las que ha apuntado que se han ofrecido mejoras sustanciales en relación con permisos, conciliación, desconexión digital y compensación económica por el trabajo en domingos y por desplazamientos.

OTRAS MEJORAS

De la misma forma, ha asegurado que en los últimos años la empresa ha realizado en varias ocasiones mejoras salariales no contempladas en el anterior convenio colectivo.

"Sin embargo, la representación sindical desea condicionar la negociación del nuevo convenio a la invalidación de las tablas salariales firmadas previamente, algo que la empresa no puede aceptar, ya que supondría anular un acuerdo previo", ha agregado.

Grupo Lince ha manifestado que "siempre" ha cumplido los acuerdos firmados con los representantes de los trabajadores y lo seguirá haciendo y ha instado a los sindicatos a recordar que las movilizaciones que tienen programadas para los próximos días pueden provocar "un perjuicio innecesario" a los clientes del Centro Especial de Empleo y afectar a la estabilidad de los puestos de trabajo que generan.

Además, Grupo Lince ha recordado que su carácter de iniciativa social que no reparte beneficios, que se "reinvierten al cien por cien" en la empresa.