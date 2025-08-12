El Grupo Municipal Popular critica el "colapso" del tráfico en la zona centro de Palencia

PALENCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia ha criticado el "colapso" que ha experimentado el tráfico en la zona centro de la capital desde hace unos días a causa de los trabajos de la Red de Calor.

A través de un comunicado, los 'populares' han achacado el problema a la falta de previsión del equipo de Gobierno, y han demandado "mejores alternativas" para mantener una circulación fluida mientras duren los trabajos de la Red de Calor, que actualmente se están ejecutando en la avenida de Casado del Alisal entre la rotonda de San Lázaro y la estación de Renfe.

Según anunció la Concejalía de Tráfico, las restricciones para los vehículos se prolongarían de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas, pero según los ediles populares, varios vecinos han manifestado su malestar tras asegurar que estas se extienden durante "todo el día" y no solamente en el horario establecido.

El PP de Palencia ha insistido en que más allá de la congestión en la zona centro, los cortes han provocado problemas para acceder al estacionamiento de la Estación de Pequeña Velocidad, obligando a los vehículos a tener que desplazarse hasta la plaza de León para poder entrar al parking.

En consecuencia, los ciudadanos que residen en los barrios del sur deben cruzar "prácticamente toda la ciudad" para poder estacionar en este emplazamiento, uno de los más concurridos de Palencia, han lamentado.

En este sentido, el Grupo Municipal Popular ha señalado también que esta situación se ve agravada con la peatonalización del eje Don Sancho y La Cestilla, "una decisión de la alcaldesa que ha conllevado la supresión de una de las principales vías para cruzar a ambos lados de la capital, y cuyos efectos quedan patentes en momentos de obras", han concluido.