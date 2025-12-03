El Grupo Socialista de Segovia critica una ejecución de las inversiones inferior al 21% del presupuesto

La concejal Raquel de Frutos (izda), la portavoz socialista Clara Martín y la concejal Mayte Mañas. - PSOE

SEGOVIA, (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Socialista de Segovia ha criticadola falta de ejecución del presupuesto municipal en el ejercicio del 2025 y ha asegurado que en el capítulo de inversiones aluden una ejecución de apenas el 21 por ciento de los fondos programados para el año.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Clara Martín, ha tildado de "parálisis" la situación del Ayuntamiento de Segovia, que ha achacado a "la incapacidad de gestión del alcalde Mazarías y su gobierno del PP".

La ejecución del Presupuesto municipal de 2025 alcanza, según Martín y a fecha de 25 de noviembre, un porcentaje del 53 por ciento en el capítulo de gastos, "un dato tan pobre como preocupante", cuando el año pasado era del 54.

La portavoz ha explicado que en la mayor parte del presupuesto -personal, bienes corrientes, servicios esenciales- la ejecución avanza por inercia, como en cualquier administración pública "donde la propia maquinaria hace que se muevan esas áreas".

Sin embargo, ha subrayado que donde se demuestra la capacidad política real y de gestión "donde se ve de verdad el liderazgo y la capacidad de trabajo es en el capítulo de inversiones".

Para los socialista segovianos, el equipo de gobierno municipal popular "suspende sin paliativos, con un grado de ejecución que no llega ni al 20 por ciento y con cerca de 14 millones de euros sin ejecutar".

PARTIDAS PRINCIPALES

Martín ha desglosado algunos apartados presupuestarios como el de alumbrado público, con presupuesto cercano a 4,3 millones de euros y una falta de ejecución del 98 por ciento. En patrimonio histórico, con 3.350.000 euros presupuestados, la ejecución no alcanza el 10 por ciento, con el 91,7 por ciento de las inversiones en patrimonio histórico sin ejecutar y con un apartado significativo a ojos de Martín, respecto a la conmemoración del 40º aniversario de Segovia como Patrimonio de la Humanidad donde "un gobierno tan incompetente no se preocupa por ejecutar los fondos que ya tiene".

En pavimentación de vías públicas, el PSOE ha reconocido que parte del plan de asfaltado está ahora en marcha, pero con un retraso estructural, con falta de ejecución del 56 por ciento a 25 de noviembre. En abastecimiento y saneamiento "dos de cada tres euros presupuestados están sin ejecutar", según la portavoz socialista y antigua alcaldesa, que ha lamentado que de forma continua el equipo de Gobierno recurra a quejas sobre el estado de las redes y únicamente se dedique a realizar obras de emergencia.

Otro capítulo que preocupa a los socialistas segovianos es el de los fondos europeos. Según Martín, los fondos eran de 19 millones de euros procedentes de Europa que, sumados a la aportación municipal suponían 23 millones de inversión para la ciudad. No obstante, tras el cambio de equipo de Gobierno en 2023, donde el PP alcanzó la alcaldía, a los socialistas se les "cerró la puerta al diálogo" y a 3 de diciembre de 2025 es dudoso que lleguen al plazo del 31 de diciembre para poder terminar las obras de las plazas en el barrio de Nueva Segovia.

Por ello, Clara Martín ha repetido su petición de obtener "un calendario con compromisos reales, porque en caso contrario Segovia corre el riesgo de perder inversiones estratégicas" y ha subrayado cómo el Ayuntamiento ha devuelto recientemente subvenciones de otras administraciones y "siempre la excusa es la misma: la herencia recibida. Pero lleva dos años y medio gobernando".

Según la portavoz del PSOE, "un presupuesto no sirve de nada si no se ejecuta" y los retrasos acumulados evidencian una administración "totalmente paralizada, sin ritmo y sin planificación, con una falta absoluta de coordinación interna, como se muestra en la incapacidad para completar expedientes".

A este estudio sobre el estado de gastos de inversiones, Clara Martín ha añadido que "mientras la ejecución se desploma, la recaudación del Ayuntamiento no falla, a la hora de recaudar el dinero de los segovianos, no tiene problema".

TASA DE RESIDUOS

El ejemplo más grave que ha citado es la tasa de residuos "donde todos los grupos municipales de la oposición denunciaron lo mismo: la tasa de residuos recauda muy por encima del coste del servicio".

Según el presupuesto de 2025, se esperaba recaudar 5.265.000 euros para cubrir el coste del servicio, pero ha habido 6.334.000 euros de ingresos, lo que significa que "han pedido a los segovianos que paguen un sobrecoste de 1.100.000 euros".

Sobre esta tasa, Martín ha afirmado que la misma no se está usando "para gestionar eficientemente los residuos de la ciudad, sino para recaudar muy por encima del coste del servicio" y ha recordado las bonificaciones que propuso el PSOE para reducir la tasa a los vecinos, que fueron rechazadas por los populares.

Además, la antigua alcaldesa se ha preguntado si el equipo de Gobierno es consciente de que la tasa, de la que ya hay 1.200 reclamaciones por parte de vecinos de la ciudad, según ha apuntado la organización de consumidores Facua "es una tasa mal calculada, injusta y recurrible que puede colapsar la sección de Recaudación cuando deban responder a todas las reclamaciones en el tiempo legal para ello".

Finalmente, Clara Martín ha anunciado que, cuando el Grupo Municipal Popular presente el presupuesto de 2026, el Grupo Socialista pondrá el foco en el gasto corriente, "un saco roto en el que están metiendo millones y millones de euros".