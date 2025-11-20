El Grupo de Teatro Fantasía presenta en Arroyo (Valladolid) la comedia '¡Ay, que solo me dejas!' a favor de Ajupareva

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Teatro Fantasía representará el 30 de noviembre en la Casa del Teatro y la Música de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) la obra '¡Ay, que solo me dejas!' en colaboración y a beneficio de la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid (Ajupareva).

Se trata de una comedia cuyo objetivo es recaudar fondos para apoyar los programas de tratamiento, prevención y reinserción social de personas afectadas por la ludopatía y otras adicciones sin sustancia, así como a sus familias.

La obra de teatro tendrá lugar a las 17.30 horas en la Casa del Teatro y la Música, ubicada en la calle Dulzaina, 2, de la localidad.

Las entradas, con un donativo de cinco euros, pueden adquirirse en la sede de Ajupareva, situada en la calle Valle de Esgueva, 8; a través de Bizum en el número 722 14 94 10 o en la taquilla, 90 minutos antes del inicio de la función.

'¡Ay, que solo me dejas!' es una comedia de enredos ambientada en una casa familiar donde nada es lo que parece. Malentendidos, mentiras, humor, es lo que depara esta obra que combina el teatro clásico popular con referencias actuales y personajes reconocibles.

El Grupo de Teatro Fantasía ha apostado por un montaje "divertido y entrañable", con una puesta en escena "colorida y dinámica", que transmite un mensaje sobre "la importancia de la honestidad y la complicidad en las relaciones humanas".

Esta obra de teatro cuenta con el patrocinio de Lactalis España, Diputación de Valladolid, Menta y chocolate, Reinza, Reciclados Zamoranas, Aspiraciones Serna y otros colaboradores locales.