Guardia Civil de Palencia investigan a un varón por estafar casi 37.000 euros a través del método 'phising'

PALENCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia, en colaboración con la Guardia Civil de Barcelona, ha investigado a una persona de 31 años, como presunto autor de un delito de estafa mediante el método 'phising' y con la que se hizo con una cantidad cercana a los 37.000 euros.

Este método consiste en la obtención de información confidencial, datos bancarios o contraseñas a través de llamadas o mensajes, detalla el Instituto Armado a través de un comunicado.

La víctima recibió una llamada telefónica, supuestamente proveniente de su entidad bancaria, solicitando un código de verificación y la desinstalación de la aplicación bancaria.

De este modo, el estafador pudo acceder a sus cuentas y realizar una serie de cargos en las mismas que ascienden a 36.695 euros a través de dos tarjetas de crédito.

La Guardia Civil ha podido identificar a uno de los presuntos autores, el cual abrió dos cuentas bancarias en distintas entidades, desde donde se retiró la totalidad del capital recibido.

La investigación, que aún sigue abierta, la inició la Guardia Civil de Palencia, que solicitó colaboración a la de Barcelona, para averiguar la participación de más personas.