La Guardia Civil de Valladolid destruye en un horno un millar de armas depositado en sus dependencias . - GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID

VALLADOLID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid, tras realizar los trámites oportunos y cumplidos los plazos de depósito, ha procedido a la destrucción de un total de 1.072 armas que se encontraba depositado en sus dependencias. Las armas se trasladaron hasta una acería, para convertirlas en chatarra mediante el proceso de fundición.

Se redujo a chatarra un total de 479 armas de fuego: 342 armas largas (310 escopetas y 32 rifles), 137 armas cortas (106 pistolas, 30 revólveres y un trabuco), además de diferentes componentes esenciales (cinco cañones y tres piezas fundamentales); 22 armas de aire comprimido; 482 armas blancas (navajas, machetes y cuchillos); 79 armas prohibidas (llaves de pugilato, navajas automáticas, defensas eléctricas, etc), un arco y una ballesta.

Las armas destruidas se encontraban en los depósitos de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, de las cuales unas habían sido entregadas voluntariamente por sus propietarios, otras por caducidad de sus licencias y el resto por haber sido utilizadas en la comisión de hechos delictivos, infracciones administrativas o por tratarse de armas prohibidas.

En el año 2024 fueron destruidas 1.182 armas, y en el año 2023 un total de 1.492 armas.

SISTEMA DE CITA PREVIA

Con el fin de mejorar la calidad en la atención a la ciudadanía, en las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil se ha implantado un sistema informático que permite una gestión eficiente del tiempo empleado en la realización de trámites administrativos. Se trata de un sistema que se puede usar en todo el territorio nacional a través de las paginas http://run.gob.es/citagc o bien a través de la web de la guardia civil http://www.guardiacivil.es y después en el enlace cita previa intervención armas.

Aparte de los medios electrónicos citados anteriormente, desde el mes de diciembre del año pasado, en cooperación con la Secretaría General de Administración Digital (SGAD) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, existe la posibilidad de realizar el trámite de solicitud de citas previas en las Intervenciones de Armas y Explosivos (IAEs) a través del teléfono 060.

Se podrá solicitar cita previa para la realización de trámites relacionados con: renovación, pase de revista a las armas, transferencia de armas, guías de circulación para envíos de armas, etc., salvo el depósito de las armas por motivos de seguridad ciudadana, así como los trámites de mejora, audiencia o recursos administrativos para poder cumplir los plazos establecidos, que se podrán realizar sin cita previa.

Además de la cita previa el objetivo de la Guardia Civil en esta materia pasa por la mejora de la informatización y simplificación de los procedimientos, para lo cual se ha implementado la Sede Electrónica que permitirá la tramitación de varios procedimientos electrónicos evitando desplazamientos y reduciendo los plazos. Asimismo, se ha simplificado los procedimientos relativos a las licencias de armas, ampliando el plazo de validez de todas las licencias homogeneizándolo a cinco años, entre otras medidas.