Hacienda fija el 12 de diciembre como el último día para validar los pagos

VALLADOLID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía y Hacienda ha fijado el 12 de diciembre de 2025 como el último día en el que se podrán validar por las intervenciones delegadas propuestas de pago a justificar expedidas con cargo a créditos del presupuesto de gastos del presente ejercicio.

Así consta en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) este miércoles, día 15 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2023 y las de apertura del ejercicio 2025, en relación con la contabilidad de gastos públicos.

En concreto, en la orden se ha dispuesto el 12 de diciembre como el último día para satisfacer los pagos a justificar, en línea con los años anteriores (en 2024 fue el 13 de diciembre; en 2023 el 15 y en 2022 el 16) y medio mes más tarde que en 2021 cuando se cerró el ejercicio el día 30 de noviembre.