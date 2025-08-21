'Hackathon 20x20', un laboratorio de ideas inclusivo, gran novedad de La Feria de la Movilidad Sostenible de Palencia

PALENCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Agencia de Desarrollo Local, ha presentado el 'Hackathon 20x20', la principal novedad de la sexta edición de la Feria de la Movilidad Sostenible de Palencia (MoviSoP'25).

El evento, concebido como un laboratorio de ideas inclusivo y colaborativo, reunirá a cerca de 400 participantes distribuidos en 20 grupos de 20 personas, con el objetivo de generar soluciones innovadoras que hagan de Palencia una ciudad "más accesible, sostenible y conectada", tal y como han explicado los organizadores en la presentación de la Feria.

Su celebración marcará el inicio de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad, que este año se desarrolla bajo el lema 'Movilidad para todos', en línea con las directrices de la Unión Europea.

El 'Hackathon 20x20' contará con la participación de colectivos sociales, personas con discapacidad, personas mayores, asociaciones, empresas, profesionales de distintos sectores, administración y entidades sociales.

A lo largo de la jornada, los equipos trabajarán mediante metodologías innovadoras como el 'Design Thinking' y la gamificación, en un proceso diseñado por Cocemfe Castilla y León, que garantiza la participación inclusiva y la calidad metodológica del evento.

Durante la presentación, la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, ha explicado que esta iniciativa "nace del firme compromiso con una movilidad inclusiva y sostenible". Además, ha detallado que este evento funciona como un "potente puente" entre la ciudadanía, las entidades sociales, el tejido empresarial y la propia administración, canalizando ideas y talento para generar propuestas viables y transformadoras.

Castro ha insistido en que el Hackathon no se queda solo en "buenas ideas", sino que tiene un objetivo de futuro: convertir los prototipos en actuaciones reales para avanzar hacia una ciudad más sostenible e inclusiva.

Por su parte, la coordinadora de Cocemfe Castilla y León, María Asunción de Elorduy García, ha comentado que la idea de 20 grupos de 20 personas surgió tras celebrar una reunión con el Ayuntamiento en la que se puso sobre la mesa que era el 20 Aniversario de Cocemfe.

En este sentido, ha apuntado que les ha parecido una "muy buena opción" celebrarlo en Palencia, para "devolver y agradecer" al Ayuntamiento su compromiso con la movilidad, aprovechando que tiene la sede autonómica en esta ciudad.

El Hackathon se celebrará el miércoles 17 de septiembre de 09.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas en las instalaciones del Efides. La inscripción es gratuita a través del correo hackathon@cocemfecyl.es FOTO: