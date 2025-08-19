Halla a un individuo en su casa y le 'invita' a salir por la puerta en la zona de Cuarteles (Valladolid)

Archivo - Un vehículo de la Policía Municipal de Valladolid. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADÍA OLID - Archivo

VALLADOLID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Valladolid han detenido esta madrugada a un varón que entró en una vivienda de la zona de Cuarteles por una ventana y que fue sorprendido por el inquilino que, al escuchar ruidos, se levantó para 'invitarle', con posterioridad, a salir de ella por la puerta.

Los hechos se produjeron a las 0.45 horas momento en el que el dueño de una vivienda llamó a la sala del cuerpo municipal de seguridad para advertir de que había oído ruidos en el interior de su vivienda en la que se encontraba con su mujer y su hijo.

Una vez allí, los agentes desplazados se entrevistaron con el inquilino y les explicó que, al oír ruidos, se había levantado y había visto a un individuo en el interior del domicilio. Accedió al interior a través de una ventana que estaba abierta para mitigar el calor que ha hecho estos días por la noche.

Después de intercambiar varias palabras con el asaltante, éste acabó saliendo por la puerta, según relató la víctima, que dio una descripción de los rasgos físicos y de la vestimenta que llevaba el varón.

Con esos datos, los agentes procedieron a inspeccionar los alrededores y hallaron al individuo agazapado en el rellano de un piso superior del edificio.

El varón, nacido en 1990, no opuso resistencia y aseguró que no se había llevado nada de la vivienda. Fue detenido por un presunto delito de allanamiento de morada.