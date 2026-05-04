Hallan un cráneo de apariencia humana en el punto limpio de Béjar (Salamanca)

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SALAMANCA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Punto Limpio municipal de la localidad salmantina de Béjar han hallado a primera hora de este lunes, 4 de mayo, un cráneo con apariencia humana entre los enseres que se acumulan en el lugar.

El alcalde de Béjar, Antonio Cámara, ha informado a Europa Press de que los trabajadores estaban haciendo "labores de limpieza y recolocación" cuando han dado con el cráneo, tras lo que se ha avisado a la Policía Nacional del hallazgo.

La Policía Judicial "se ha hecho cargo del cráneo" y realiza "las diligencias necesarias" para determinar si es o no de naturaleza humana, ha precisado el regidor.

El Punto Limpio de Béjar se sitúa en una parcela del Polígono Industrial de la ciudad y funciona como Centro de Recogida Selectiva de Residuos.