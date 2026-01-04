Las heladas previstas centran los trabajos del operativo invernal de la Diputación de Ávila

Archivo - Uno de los vehículos del dispositivo de vialidad invernal de la Diputación de Ávila. - DIPUTACIÓN DE ÁVILA - Archivo

ÁVILA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes heladas previstas centran el trabajo del dispositivo de vialidad invernal de la Diputación de Ávila, que desarrolla labores preventivas para evitar que en las próximas noches se formen placas de hielo en las carreteras.

"Estamos trabajando tanto en Zona I como en Zona II, principalmente con actuaciones preventivas, ya que por el momento la nieve ha caído escasamente, pero las bajas temperaturas, con heladas importantes previstas para las próximas noches, hacen que haya que prevenir la formación de placas de hielo en la medida de lo posible", ha explicado el diputado de Cooperación Económica e Infraestructuras, Félix Álvarez, en un comunicado de la institución provincial.

Desde el mediodía de este domingo tanto el Sistema Central de Ávila como La Moraña se encuentran en aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología por riesgo de acumulaciones de nieve de cinco y dos centímetros, respectivamente.

"Operarios y maquinaria están actuando frente a las posibles nevadas y el hielo, pero no solo desde hoy, sino que esos tratamientos preventivos se vienen desarrollando desde hace varios días", ha detallado Álvarez.

Asimismo, ha pedido "máxima precaución a la hora de salir a las carreteras, evitar las horas nocturnas, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y salir con el depósito lleno de combustible y la batería del móvil cargada, por muy corto que sea el trayecto que se va a realizar".