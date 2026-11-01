Herida una joven tras chocar un coche contra un muro en Matilla de los Caños del Río (Salamanca)

Archivo - Hospital Universitario de Salamanca. - JCYL - Archivo

SALAMANCA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 20 años ha resultado herida en la madrugada de este domingo tras chocar un turismo contra un muro en la calle Virgen del Cueto, 12, de Matilla de los Caños (Salamanca), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El accidente ha tenido lugar minutos antes de las 3.51 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba del suceso y de que había una joven atrapada en el vehículo.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada por una UVI móvil de Emergencias Sanitarias al Hospital de Salamanca.