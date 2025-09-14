Herida una joven tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla de Valladolid

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

VALLADOLID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 19 años ha resultado herida tras haber sido atropellada a la altura del número 20 del Paseo de Zorrilla de Valladolid, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos se han producido en torno a las 07.10 horas de este domingo, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido varias llamadas que alertaban del atropello y solicitaban asistencia para la joven herida, si bien el Cuerpo Nacional de Policía estaba en el lugar.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso del suceso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. La herida, un mujer de 19 años, ha sido atentida por una UVI móvil y trasladada, después, en ambulancia de soporte vital básico al hospital Clínico.