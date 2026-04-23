Herida en Villardeciervos (Zamora) al chocar con un ciervo

Sucesos.- Evacuada a un hospital una septuagenaria tras sufrir un atropello en Miranda de Ebro (Burgos) - JCYL - Archivo

VILLARDECIERVOS (ZAMORA), 23 (EUROPA PRESS)

Una mujer ha resultado herida en la localidad zamorana de Villardeciervos al colisionar la furgoneta en la que viajaba con un ciervo, según informaron a Auropa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El siniestro se produjo minutos antes de las 20.57 horas de este jueves al colisionar una furgoneta contra un ciervo en el kilómetro 5 de la ZA-912, en Villardeciervos, fruto del cual resultó herida leve una mujer de unos 40 años, con dolores por el golpe.

Tras lo ocurrido, se dio aviso a Tráfico de Zamora y al Sacyl.